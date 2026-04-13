千鳥の2人が、万馬券を的中させた若手芸人の払い戻し金額に「お前すごいぞ！」「ギャンブルゴリラやん！」などと驚愕するシーンがあった。

【映像】驚愕の払い戻し金額

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには菊地亜美が出演した。

この日は、競馬好きのための企画「ウマフェッショナル〜競馬の流儀〜」が放送。競馬を愛する芸人として、豪快キャプテンの山下ギャンブルゴリラが登場した。最初に触れたギャンブルは競馬で、芸名の由来でもあるという。さて、どんな流儀を見せてくれるのか。

訪れたのは、名古屋競馬場。ギャンブルゴリラは、パドックで馬の状態を入念にチェック。常連客から馬の情報を仕入れるなど、まずは下準備を入念にしていった。さらに、小さな馬のぬいぐるみを頭に飾って準備万端で馬券を購入。しかし、一レース目はハズレ。このハズレに対してギャンブルゴリラは「競馬場にご祝儀を払った」と余裕の表情を見せた。しかし、その後もハズレが続いてしまうという結果に…。

積み重なった負けは、約5万円。これ以上、負けることはできないギャンブルゴリラ。プライドもすべてかなぐり捨てた最後の勝負のとき。ギャンブルゴリラは馬券を購入したあと、馬が大好きなニンジン色のパーカーに身を包んでいた。

そしてレースがスタート。なんと最後の最後で予想が見事に大当たりした。「当たった〜！ニンジンや。ニンジンにしたら当たった」と喜ぶギャンブルゴリラ。

払い戻し機のもとに向かうと、なんと機械から「払戻額が限度額を超えています」という音声が響いた。千鳥の2人は「100万超えた！？」とビックリ。大悟は「おお〜！きたきたきたきた！」と大興奮し、ノブは「これ、帯封が出るときやねん」と解説した。

ギャンブルゴリラは「高額を取ったかもしれない！」と満面の笑顔を見せた。結果、186万円の勝ちが確定し、千鳥の2人と菊池は大拍手で「すげ〜！」「すごいすごい！」「お前すごいぞ！」と絶叫。ギャンブルゴリラは「186万円？ どうしよ。早く帰りましょう！危ないから」と歯を見せて笑い、札束で締まらなくなった財布をカメラに向けた。VTR終了後、ノブは「すごいわ。ビックリした」「ギャンブルゴリラやん！あいつ！」と大興奮。ギャンブルゴリラは「ギャンブルゴリラという名に恥じぬ戦いができた」と語った。