WTT(ワールドテーブルテニス)の公式サイトが12日、今月28日から始まる世界選手権団体戦の各チームの出場選手を公開しました。

日本は2月に発表したメンバーがそのまま登録。男子は、張本智和選手(トヨタ自動車)、松島輝空選手(木下グループ)、宇田幸矢選手(協和キリン)、戸上隼輔選手(井村屋グループ)、篠塚大登選手(東都観光バス)の6人。

女子は張本美和選手(木下グループ)、面手凛選手(日本生命)、早田ひな選手(日本生命)、橋本帆乃香選手(デンソー)、長粼美柚選手(木下アビエル神奈川)が世界一に挑みます。

最大のライバルとなる中国。12連覇を狙う男子は世界ランク1位で昨年の個人戦チャンピオンの王楚欽選手、5位の林詩棟選手、15位の梁靖崑選手、17位の向鵬選手、14位の周启豪選手の布陣です。前回大会から樊振東選手や馬龍選手らのオリンピックシングルスチャンピオン選手がいなくなりました。どのチームがこの牙城を崩すのか。日本は、2年前の団体戦の準々決勝で中国と対戦し、敗れています。

一方、8連覇を狙う中国女子は、世界1位の孫穎莎選手、2位の王曼碰選手、3位の陳幸同選手、4位の蒯曼選手と世界ランクトップ4がそろい踏み。5人目は国際大会経験豊富な8位の王芸迪選手が名を連ねています。前回大会、日本は決勝で中国と対戦。5試合のシングルスのうち、2勝3敗の死闘で敗戦しました。高き壁を越えられるか期待されます。