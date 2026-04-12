◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日０―３阪神（１２日・バンテリンドーム）

セ・リーグ最下位に沈む中日が１２日、ブルペンの強化として日本ハム・杉浦稔大投手を金銭トレードで獲得したと発表した。

１１日時点で、救援陣の防御率は７・１８。今季はすでに救援投手に黒星がつくのが５度で、終盤に逆転を許すケースが目立っている。アブレウ、橋本らも故障離脱し、守護神・松山も左脇腹の筋損傷で開幕メンバーから外れ、１軍に戻ってきたものの、万全ではない。

我慢の起用が続いている井上一樹監督は、「今は（投手の）台所事情が厳しい。（杉浦は）常勝チームの中であって、他のチームであれば、投げられてるんじゃないの？というレベル。彼の経験（を評価して）も、早くブルペンに入ってもらえるのでは」と期待した。

杉浦は２０１４年にドラフト１位でヤクルトへ入団。１７年のシーズン途中に日本ハムへ移籍し、２１年には５６試合の登板で２８セーブを挙げた。今季は１軍出場がなく、２軍戦では５試合で無失点の成績を残している。

チームはこの日、今季２度目の完封負けで、３連敗。借金は今季ワーストの８に膨らみ、トンネルから脱出できない。通算２２１試合に登板している経験豊富な右腕を加え、投手陣からチームを立て直す。