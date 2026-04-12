Mila Owen×ピーナッツコミック♡春夏コラボ全ラインアップ

この春、心ときめくコラボが登場♡Mila Owenと世界中で愛されるピーナッツコミックが初タッグを組み、特別なコレクションを発表しました。スヌーピーやウッドストックたちの遊び心あふれるデザインを、大人っぽく落とし込んだラインナップが魅力。日常にもお出かけにもぴったりなアイテムを、ぜひチェックしてみてください♪

主役級アパレルライン♡

「スヌーピーTシャツ」は6,600円（税込）、カラーはWHT・CGRY・PNK。ヴィンテージ加工とDJスヌーピーのデザインがポイントです。

「ウッドストックジャガードリブニット」「スヌーピージャガードリブニット」は各7,920円（税込）で、GRY・BEG・LBLU、IVR・GRN・PNKの展開。透け感のある素材と大胆なデザインが魅力です。

「ボタンダウン短丈シャツ」（9,900円税込）はWHT・PNK・STRの3色で、刺繍とバックプリントがアクセント。

LILLIAN CARAT×鈴木ゆうか♡春夏カタログ最新LOOK特集

バッグ＆雑貨も充実♡

「キャンバストートバッグ」は5,500円（税込）、CGRY・LBEG・RED・MOCの4色展開。「フェイスポーチチャーム」（3,960円税込）はWHT・YEL・BRWで、可愛さと実用性を両立。

さらに「保冷保温タンブラー」（5,280円税込・PNK・WHT）、「保冷バッグ」（6,490円税込・BEG・BRW・PNK）など、レジャーシーンでも活躍するアイテムが揃います。

発売＆予約情報

2026年4月9日（木）12:00に特設ページ公開、4月17日（金）12:00よりWEB先行予約開始。4月24日（金）から全国店舗およびオンラインストアで販売されます。

※オンラインは12:00（正午）より販売開始

大人可愛いコラボを楽しんで

Mila Owenとピーナッツコミックのコラボは、可愛さと上品さを兼ね備えた特別なコレクション♡日常コーデに取り入れるだけで気分が上がるアイテムが揃っています。

春夏のスタイルに遊び心をプラスして、自分らしいおしゃれを楽しんでみてください♪