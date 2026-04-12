【ひらがなクイズ】3つの言葉に共通して入る2文字は？ ヒントは有名なことわざ
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
パズルの欠けたピースを埋めるように、頭の中にある語彙をスピーディーに検索してみましょう。今回は、植物の様子から観光地で見かける呼び名、そして有名なことわざまで、バリエーション豊かな3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
□□だ
□□ど
つるのひと□□
ヒント：木の先端にある細い枝のことや、埼玉県川越市などのように「江戸のような風情がある町」を指す言葉、そして有力者の一言ですべてが決まることを例えたことわざを思い出してみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「こえ」を入れると、次のようになります。
こえだ（小枝）
こえど（小江戸）
つるのひとこえ（鶴の一声）
どれも正しい日本語になりますね。今回は植物のパーツ、歴史を感じる町の愛称、そして日常生活でも使われることわざがセットになっていました。具体的な情景や有名なフレーズをセットで脳内検索することで、語彙の引き出しが整理され、思考の瞬発力がアップしますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
パズルの欠けたピースを埋めるように、頭の中にある語彙をスピーディーに検索してみましょう。今回は、植物の様子から観光地で見かける呼び名、そして有名なことわざまで、バリエーション豊かな3つの言葉を用意しました。1分間の集中力で、隠れた2文字を導き出してください！
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
□□ど
つるのひと□□
ヒント：木の先端にある細い枝のことや、埼玉県川越市などのように「江戸のような風情がある町」を指す言葉、そして有力者の一言ですべてが決まることを例えたことわざを思い出してみてください。
答えを見る
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正解：こえ正解は「こえ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「こえ」を入れると、次のようになります。
こえだ（小枝）
こえど（小江戸）
つるのひとこえ（鶴の一声）
どれも正しい日本語になりますね。今回は植物のパーツ、歴史を感じる町の愛称、そして日常生活でも使われることわざがセットになっていました。具体的な情景や有名なフレーズをセットで脳内検索することで、語彙の引き出しが整理され、思考の瞬発力がアップしますよ！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)