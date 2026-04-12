なにわ男子・大西流星、人気韓国アイドルとの仲良しショット公開 プレゼントも披露で反響相次ぐ「日韓の顔面国宝」「ビジュ爆発」
【モデルプレス＝2026/04/12】なにわ男子の大西流星が4月13日、自身のInstagramを更新。人気韓国アイドルとの交流が話題を呼んでいる。
【写真】なにわ男子メンバー「画面割れる」と話題の人気韓国アイドルとの2ショット
大西は「弟のHANJINとご飯に行ってきました！たくさん写真を撮ってくれたよ」とつづり、6人組ボーイグループ・TWS（トゥアス）のハンジン（HANJIN）とプライベートで撮影した2ショットを公開。また、ハンジンが撮影した大西のソロショットや「お花のプレゼントもありがとう」とし、ハンジンからもらった花束の写真も披露していた。
2人は過去に、TikTokでのダンスコラボが大きく話題に。さらに、2025年9月にはなにわ男子の冠番組テレビ朝日系「なにわ男子の逆転男子」（毎週土曜午後3時30分〜）でも共演を果たしていた。
この投稿にファンからは「日韓の顔面国宝」「推しと推し」「貴重すぎる2ショット」「ビジュ爆発…画面割れる」など反響が多数寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】なにわ男子メンバー「画面割れる」と話題の人気韓国アイドルとの2ショット
◆大西流星、人気韓国アイドルとの交流話題
大西は「弟のHANJINとご飯に行ってきました！たくさん写真を撮ってくれたよ」とつづり、6人組ボーイグループ・TWS（トゥアス）のハンジン（HANJIN）とプライベートで撮影した2ショットを公開。また、ハンジンが撮影した大西のソロショットや「お花のプレゼントもありがとう」とし、ハンジンからもらった花束の写真も披露していた。
◆大西流星、人気韓国アイドルとの交流に反響
この投稿にファンからは「日韓の顔面国宝」「推しと推し」「貴重すぎる2ショット」「ビジュ爆発…画面割れる」など反響が多数寄せられている。（modelpress編集部）
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