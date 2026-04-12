「これはお金の問題じゃない」華原朋美の“緊急”投稿に反響「胸が痛い…」「逆におかしくなりますよ」
歌手の華原朋美さんは4月11日、自身のX（旧Twitter）を更新。自身の子どものリュック紛失について“緊急”の投稿をしました。
【写真】華原朋美の“緊急”投稿
この投稿にコメントでは「まずは落ち着いて 子供のリュックの特徴を伝えてください」「リュックの詳細がないと（汗」「100万とか書くと、逆におかしくなりますよ」「JRに連絡することが最善だと思います」「こんなの拡散されて炎上して終わりだろ！」「これはお金の問題じゃないのが伝わってきて胸が痛い…」「見つかったよポスト待ってます」などの声が寄せられています。
さらにその約2時間後には「今回の子供の件については、私のミスでもあり子供もも深く反省をしています。あらゆる手段を使って探しましたが見つかりません。子供と話し合い、今回は諦めることにしました。子育てをしていて子供のためだったら何でもしてあげたいという気持ちから皆様へお願いもさせて頂きましたが、よく考えてみると子供のためにもならずリュックを無くしたことで子供が成長していく為の出来事だと思い、わたくしも深く反省をし、今後の子育てにプラスになる様に精進して参りたいと思います。ご協力してくださった皆様方へありがとうございました」と投稿しています。
コメントでは「あきらめないで！」「諦めるのはまだ早いです」「大丈夫！ きっと見つかるよ！」「今日忘れたなら、諦めるのはまだ早いですね」などの声が寄せられています。(文:福島 ゆき)
【写真】華原朋美の“緊急”投稿
「子供の大切なものが沢山入ったリュックです」華原さんは「【緊急】」と書き出し、「東京発20時30分もしくは20時39分のグリーン車8号車9号車10号車の1番後ろの席に子供のリュックを子供が忘れてきてしまいました。見つけた方には100万円をお礼金として出します。子供の大切なものが沢山入ったリュックです。探して下さい。宜しくお願い致します」とつづって、東京駅発の新幹線の時刻を提示しています。
「諦めるのはまだ早いです」華原さんは【緊急】ポストの約30分後に「【拡散希望】子供が無くしたリュックの情報について。マインクラフトのリュックで外見は背負うところが黒でリュックの真ん中の色が緑色になっていて、マインクラフトと英語で書いてあります。また、リュービックキューブが緑色のチャックの所にぶら下げています。中にはiPad2台、Switch1.Switch2が入っており、ソフトを入れたジップロックが入っています。私の本名（下河原朋美）の名前が書いてあるお薬が入っています」と子どもが紛失したリュックの詳細を投稿。
さらにその約2時間後には「今回の子供の件については、私のミスでもあり子供もも深く反省をしています。あらゆる手段を使って探しましたが見つかりません。子供と話し合い、今回は諦めることにしました。子育てをしていて子供のためだったら何でもしてあげたいという気持ちから皆様へお願いもさせて頂きましたが、よく考えてみると子供のためにもならずリュックを無くしたことで子供が成長していく為の出来事だと思い、わたくしも深く反省をし、今後の子育てにプラスになる様に精進して参りたいと思います。ご協力してくださった皆様方へありがとうございました」と投稿しています。
コメントでは「あきらめないで！」「諦めるのはまだ早いです」「大丈夫！ きっと見つかるよ！」「今日忘れたなら、諦めるのはまだ早いですね」などの声が寄せられています。(文:福島 ゆき)