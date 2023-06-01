名古屋を中心に活動するボーイズグループBOYS AND MENの元メンバー・小林豊が、ABEMAの人気バラエティの特別編『あつまれ ハイエナの森』に出演。薬局で多数の化粧品を万引きした際の心境を赤裸々に告白した。

【映像】犯行の原因となった出来事＆現在の職業

『あつまれ ハイエナの森』は、ABEMAが2026年4月11日に開局10周年を迎えることを記念して放送された『30時間限界突破フェス』内の特別番組。ニューヨークとさらば青春の光がMCを務め、ネットニュースで大バズりしそうな“お騒がせ者”たちがスタジオに生出演して限界ギリギリのトークを繰り広げる。

小林は2021年10月に福岡市のドラッグストアで9,000円相当のヘアワックスと化粧品など計6点を万引き。店員に見つかって逃走を図り、通行人に取り押さえられた。警察の聴取は受けたものの、9,000円相当の商品代金を弁償したことで逮捕には至らなかったという。しかし2022年4月に週刊誌報道でその事実が発覚し、グループ卒業発表予定日に所属事務所から即日解雇された。

万引き当時の小林はBOYS AND MENとしての活動の傍ら、スイーツ店を出店予定で準備をしていたそうだが、様々な裏切りを受けたことで自暴自棄に。その精神状態が万引きの引き金になったという。

全身ピンクの衣裳で登場した小林は、神妙な面持ちで「生放送なのでちょっと一言だけ言わせてください。本当に沢山の方にご迷惑をおかけしました」と生謝罪。カメラの前で喋るのは約4年ぶりで、万引きについてメディアで語るのはこれが初めてだと述べた。

改めて万引き当時の心境を尋ねられると「自分のプロデュースでスイーツ店を出す話が進んでいたけれど、その中で様々な裏切りがあり、本当に足を引っ張られて。もうなんだこれはと…。精神面的にもすべて裏切られて、もうどうにでもなれという思いがあって。それが一番のきっかけ」と打ち明けた。