今市隆二、4公演限定の＜2026 RYUJI IMAICHI Special Meeting “FIRST MOVE”＞開催
三代目 J SOUL BROTHERSのヴォーカル・今市隆二が、4公演限定となるファンミーティング・イベント＜2026 RYUJI IMAICHI Special Meeting “FIRST MOVE”＞を開催することが発表された。
本公演はファンのもとへ“会いに行く”ことをテーマに掲げ、歌を届けながらファンと特別な時間を共有することを目的とした企画になる。濃密でプレミアムな空間が8月の福岡公演を皮切りに各地で展開される予定だ。
チケットは、4月20日(月)より三代目 J SOUL BROTHERS OFFICIAL FAN CLUBにて先行抽選予約が開始される。
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■今市隆二 コメント
4公演限定のSpecial Meeting。
ヴォーカリストとしてのこれまでの歩みと、これからの歩みをどちらも感じてもらえるよう、歌を中心にトークを交えながらお届けしたいと思っています。
久しぶりの近い距離、ファンの皆様と特別な時間にしたいと思っています。
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■＜2026 RYUJI IMAICHI Special Meeting “FIRST MOVE”＞
2026年8月31日(月) 福岡・福岡サンパレス 開場17:45/開演18:30
2026年9月2日(水) 京都・ロームシアター京都 開場17:45/開演18:30
2026年9月12日(土) 東京・SGCホール有明 開場16:30/開演17:30
2026年9月15日(火) 北海道・札幌文化芸術劇場hitaru 開場17:15/開演18:00
■チケット料金
全席指定：\12,100 (チケット代 \11,000＋税)
■＜三代目 J SOUL BROTHERS PRESENTS “JSB LAND 〜FOREVER 〜”＞
2026年6月6日(土) 福岡・みずほPayPayドーム福岡 開場15:00/開演17:00
2026年6月27日(土) 東京・東京ドーム 開場16:00/開演18:00
2026年6月28日(日) 東京・東京ドーム 開場15:00/開演17:00
2026年7月1日(水)、 2日(木)大阪・京セラドーム大阪 開場16:30/開演18:30
2026年8月9日(日) 愛知・バンテリンドーム ナゴヤ 開場14:00/開演16:00
【詳細はこちら】
https://www.ldh-liveschedule.jp/sys/tour/40856/