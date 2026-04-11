町田vs柏 スタメン発表
[4.11 J1百年構想リーグ EAST第10節](Gスタ)
※14:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 19 中山雄太
MF 10 ナ・サンホ
MF 16 前寛之
MF 26 林幸多郎
MF 27 エリキ
MF 31 ネタ・ラヴィ
MF 88 中村帆高
FW 99 テテ・イェンギ
控え
GK 13 守田達弥
DF 6 望月ヘンリー海輝
MF 8 仙頭啓矢
MF 11 増山朝陽
MF 18 下田北斗
MF 23 白崎凌兵
FW 9 藤尾翔太
FW 34 徳村楓大
FW 49 桑山侃士
監督
黒田剛
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 2 三丸拡
DF 4 古賀太陽
DF 32 山之内佑成
MF 8 小泉佳穂
MF 15 小見洋太
MF 20 瀬川祐輔
MF 24 久保藤次郎
MF 28 戸嶋祥郎
MF 39 中川敦瑛
FW 9 細谷真大
控え
GK 29 永井堅梧
DF 22 野田裕喜
DF 26 杉岡大暉
DF 88 馬場晴也
MF 14 大久保智明
MF 16 汰木康也
MF 19 仲間隼斗
MF 87 山内日向汰
FW 18 垣田裕暉
監督
リカルド・ロドリゲス
※14:00開始
主審:上村篤史
<出場メンバー>
[FC町田ゼルビア]
先発
GK 1 谷晃生
DF 3 昌子源
DF 5 ドレシェヴィッチ
DF 19 中山雄太
MF 10 ナ・サンホ
MF 16 前寛之
MF 26 林幸多郎
MF 27 エリキ
MF 31 ネタ・ラヴィ
MF 88 中村帆高
FW 99 テテ・イェンギ
控え
GK 13 守田達弥
DF 6 望月ヘンリー海輝
MF 8 仙頭啓矢
MF 18 下田北斗
MF 23 白崎凌兵
FW 9 藤尾翔太
FW 34 徳村楓大
FW 49 桑山侃士
監督
黒田剛
[柏レイソル]
先発
GK 25 小島亨介
DF 2 三丸拡
DF 4 古賀太陽
DF 32 山之内佑成
MF 8 小泉佳穂
MF 15 小見洋太
MF 20 瀬川祐輔
MF 24 久保藤次郎
MF 28 戸嶋祥郎
MF 39 中川敦瑛
FW 9 細谷真大
控え
GK 29 永井堅梧
DF 22 野田裕喜
DF 26 杉岡大暉
DF 88 馬場晴也
MF 14 大久保智明
MF 16 汰木康也
MF 19 仲間隼斗
MF 87 山内日向汰
FW 18 垣田裕暉
監督
リカルド・ロドリゲス