賛否→「8万円の物をあげたのに私には1万のアクセサリー」自分だけにお金をかける彼氏にモヤモヤするプレゼント格差【作者に聞く】

賛否→「8万円の物をあげたのに私には1万のアクセサリー」自分だけにお金をかける彼氏にモヤモヤするプレゼント格差【作者に聞く】