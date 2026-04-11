「皆さんがこれから取り組む仕事は、私の防衛大臣としての判断と意思決定を支え、自衛隊が任務を果たす上で不可欠の要素となる」

【画像】滝川クリステルは胸元のカッティングとパールが特徴的な純白ワンピースで…小泉進次郎夫妻の“はにかみツーショット”

4月1日、東京・市ヶ谷で行われた防衛省の入省式。訓示でそう力強く語った小泉進次郎防衛相（44）だが、実はこの日……。



家では絵本の読み聞かせを担当

小泉氏と言えば、4月3日に公開された閣僚資産が全閣僚中最多の2億6484万円だった。ただ、全額が妻でフリーアナウンサーの滝川クリステル（48）名義。しかも、昨年12月に公開された中身からは大きな変化があった。

「公社債7764万円を売却した一方、昨年12月には7000万円だった国債の保有が1億3000万円に急増。昨年後半まで約1.5％だった国債の利回りは現在、約2.4％と高水準になっている。ポートフォリオを変えたのでしょうか……」（銀行関係者）

妻・滝川クリステルのTV出演も話題

そんな滝川は、3月29日放送の『夫が寝たあとに』（テレ朝系）への出演も話題になった。「（好きになったのは）向こう（から）です（笑）」などと交際エピソードを赤裸々に告白。MCの藤本美貴に「ベビーシッターがいるイメージがありました」と問われると、こう明かしていた。

「うちは職種的に、人が家に入ってもらうのが難しい。わからないじゃないですか。ふとした時に、読まれてはいけないものがあったりとか。（子育ては）親に頼んだりとか、友人が子供を連れ出してくれたり」

滝川の事務所に尋ねたところ、資産構成の大きな変化はなく「書類に誤りがあった可能性がある。必要があれば修正する予定」、テレビ出演は「タイミングが合った為。今後は特に予定はない」などと回答した。

《この続きでは、5億円豪邸など一家の暮らしぶりと小泉防衛相が起こした遅刻騒動などを詳しく報じている。記事全文は現在配信中の「週刊文春 電子版」および4月9日（木）発売の「週刊文春」で読むことできる》

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年4月16日号）