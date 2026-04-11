2026年第1四半期の全世界PC出荷台数は前年同期比2.5％増の6560万台、世界的なメモリ不足もPC出荷台数は好調

2026年第1四半期の全世界PC出荷台数は前年同期比2.5％増の6560万台、世界的なメモリ不足もPC出荷台数は好調