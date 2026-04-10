ABEMA開局10周年記念特別番組『30時間限界突破フェス』の目玉企画「ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円」に、MMAファイターの矢地祐介と柔道金メダリストの髙藤直寿が参戦することが発表された。

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『30時間限界突破フェス』は、ABEMAが開局10周年を迎える4月11日午後3時から30時間にわたって放送される特別番組。ABEMA全体を“フェス会場”に見立て、3チャンネルでさまざまな企画が同時進行する構成となっている。

4月11日午後3時30分より第1部、夜9時より第2部を放送する「ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円」は、柔道選手からプロレスラーに転身したウルフアロンに挑戦者が挑む企画。2021年放送の『朝倉未来にストリートファイトで勝ったら1000万円』以来、5年ぶりとなる“1000万円シリーズ”の新作だ。

ルールは4分一本勝負で、双方が柔道着を着用し、「マットに背中をつけて3カウントを奪う」または「投げ技で一本を取る」ことで相手に勝利。すべての打撃技、関節技、締め技および急所への攻撃、噛みつき行為は禁止されている。

挑戦者としてはすでに大相撲元大関・把瑠都、糸井嘉男、ノッコン寺田、藤本竜希、カカロニの栗谷の参戦が発表されていた。今回新たに加わった2名は、4月10日午後7時に放送された特別番組『ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円 調印式』にて明らかに。番組内ではウルフと挑戦者たちが初対面し、いかなることが起きても自己責任とする「誓約書」への署名が行われた。

“金メダリスト”として発表されたのは、東海大学の先輩であり柔道金メダリストの髙藤直寿。先日引退を発表したばかりの髙藤は「本当にみんなに見られる中で試合をするのは最後かなと思っています。相手がウルフアロンというのはすごく光栄。これを終えて、スパッと一区切りつけたい」と覚悟を語った。

そして“RIZIN選手”として発表されたのは、ウルフと同じ中学校の先輩にあたる矢地祐介。記者会見では「（体の）厚みがすごい」とウルフとの体格差を認めつつ、「MMAファイターとしての意地とプライドを懸けて頑張りたい」と決意を示した。

彼らを迎え撃つウルフは今回、7連戦という過酷な状況に臨む。ウルフは「今回の挑戦者の方たちは、すべてその分野の中ではスペシャリストの方たち」としたうえで、「僕がもしも負けたときに僕が失うものっていうのは1000万以上のものなので。そこもすべて力にしたい」と意気込んだ。

なお、あわせて、番組内の3大企画の結末を予想し、正解者全員で賞金1000万円を山分けする視聴者参加型キャンペーン「国民ヤマ分け1000万クイズ」の実施も発表された。対象となるのは「ウルフアロンから3カウント取ったら1000万円」「完徹～不眠最強芸人決定戦～」「市川團十郎を笑わせたら1000万円」の3企画。X（旧Twitter）のABEMA公式アカウントをフォローし、各企画の結末を予想して応募する形式となっている。

■コメント

ウルフアロン「今回の挑戦者の方たちは、すべてその分野の中ではスペシャリストの方たちっていうところもありますし、僕自身はこの勝負で勝つことによって、自分の強さを証明するっていうところにもすごく価値を見出しているので」「僕がもしも負けたときに僕が失うものっていうのは1000万以上のものなので。そこもすべて力にしたいというふうには思っています」

矢地祐介「（ウルフアロンは体の）厚みがすごい」「MMAファイターとしての意地とプライドを懸けて頑張りたい」

髙藤直寿「アロンと戦うことを想像していなかったです。強そうだなという印象」「本当にみんなに見られる中で試合をするのは最後かなと思っています。相手がウルフアロンというのはすごく光栄。これを終えて、スパッと一区切りつけたい」

（文＝リアルサウンドテック編集部）