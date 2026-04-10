39歳バツ2子持ち彼氏が“セックスレス問題”を切り出す「もう誘い方が分からない…」
ABEMAは、オリジナル結婚決断リアリティ番組『さよならプロポーズ via オーストラリア』の第6話を、9日午後9時より放送した。
【番組カット 】相談に乗るゆきぽよ
同シリーズは、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛に溢れた結婚決断リアリティ番組。近年結婚に対する価値観が多様化する中、“結婚”または“別れ”に向き合うカップルから垣間見えるリアルなすれ違いや本音をのぞき見し、その成長や決断を見守る。
最新作『さよならプロポーズ viaオーストラリア』では、壮大な自然と開放感あふれるオーストラリアを舞台に、シリーズ最多となる3組のカップルが参加。新シーズンに登場するのは、パートナーにも自立を求める外資系IT会社勤務の29歳彼氏・ナオキと、将来的に専業主婦を希望している28歳彼女・リノ、二度の離婚を経験し結婚願望をなくした会社経営者の39歳彼氏・ケンシと、過去の行動で彼を信じられなくなった31歳彼女・サチエ、結婚に踏み切れない30歳彼氏・ユウキと、30歳までに結婚したいという願望を持つ29歳彼女・ルナの3組のカップル。
スタジオ見届け人は、さや香・新山とヒコロヒー、藤本美貴、桜田通、ゆうちゃみが務める。
第6話では、決断の日まで残り2日に迫ったカップルたちの模様が明らかに。2度の離婚を経験し次こそは絶対に失敗したくない39歳彼氏・ケンシと、過去のトラウマから彼を信じきれなくなっている31歳彼女・サチエが、ディナーの席で互いの本音をぶつけ合う。
第1話よりケンシのお酒の飲み方で意見が衝突している2人。過去、ケンシが内緒でキャバクラに行っていたことなどからサチエが「うそをつかないでほしい」と過去の不信感について訴えかける一方で、ケンシは「いろんなことがサチエ主体で進む、サチエの気持ちが優先でいいと思っているけど、俺にも譲れないところがある」と口にし、2人の間に生じている“セックスレス問題”について切り出す。「俺から誘ったりしても、ほぼほぼの確率で断られたりするじゃん。始めづらいし、もう誘い方わかんないわけよ」と、拒絶されることへの恐れからスキンシップの取り方がわからなくなっている現状を吐露。男と女としてもうちょっと愛を感じたいと切実な思いを明かすケンシに対し、サチエは「そこは気づいてあげられてなかった」と反省の色を見せるが、2人の間に新たな課題として「ドキドキ感を求める彼」と「安心感を求める彼女」という交わらない価値観の差が、浮き彫りになった。
そんな中、実は今回の旅の出発前、サチエは2人の共通の友人であるタレント・ゆきぽよにケンシとの関係を相談。「けんかになった時に、2人でどうやって解決すればいいか」と悩むサチエに対し、ゆきぽよは「ハグしてキスだよ。一旦ニコニコって笑って、仲直りのチューとハグしよって」と、シンプルかつ愛情たっぷりの解決策を提案していた。これには新山も「意外といい方向に転ぶ可能性がありますよね」とコメント。
そして、サチエはオーストラリアからゆきぽよに現状を相談。するとゆきぽよは「アイスブレイクが必要。まずはニコニコ笑って、一旦仲直りのハグとチューだよ！」と明るく励ます。「一つ行動を変えたら相手も変わってくれる」という友人の言葉に背中を押され、サチエは関係修復への決意を新たにした。
さらにスタジオトークでは、「パートナーとのスキンシップ」の話に。藤本美貴が夫・庄司智春との日常について「しない日はない。今日の朝もしてきました」と円満ぶりを明かし、ゆうちゃみも「私も全力でするタイプ」、桜田通も「明日が保証されてると思っていないので、後悔しないようにハグもキスも絶対する」と熱い恋愛観を披露。
一方でヒコロヒーは「いやいや、できないっすね」と照れくさそうに全否定。急に両手を広げてハグを求められたら「何事なん？ってなって笑ってしまう」と頑なな姿勢を見せるが、藤本から「そんなハグもチューもしない人とどうやって付き合うんですか？」「絶対かわいいはず。私は知ってる」と鋭くツッコまれ、タジタジになる一幕も。見届け人たちの多様な恋愛観が垣間見え、スタジオは大いに盛り上がった。
一方、29歳彼氏・ナオキ＆28歳彼女・リノのカップルは、現在ナオキの購入したマンションの住宅ローンをリノが「ナオキのマンションだから私も家賃を払うのは違くない？」と言ったことから、今後2人の家を建てたらどうするのかなど、またもお金の話に。30歳彼氏・ユウキ＆29歳彼女・ルナのカップルは、30歳までに結婚し、子どもも将来欲しいというルナに対し、ユウキは経済的に安定するのが先、35歳くらいになったら結婚したいと主張し、話し合いは平行線に。
【番組カット 】相談に乗るゆきぽよ
同シリーズは、恋人として付き合いを続けているもののなかなか結婚に踏み切れないカップルが、7日間の海外旅行を経て、最終日に“結婚”か“別れ”のどちらかを必ず決断しなければならない、最も切なく愛に溢れた結婚決断リアリティ番組。近年結婚に対する価値観が多様化する中、“結婚”または“別れ”に向き合うカップルから垣間見えるリアルなすれ違いや本音をのぞき見し、その成長や決断を見守る。
スタジオ見届け人は、さや香・新山とヒコロヒー、藤本美貴、桜田通、ゆうちゃみが務める。
第6話では、決断の日まで残り2日に迫ったカップルたちの模様が明らかに。2度の離婚を経験し次こそは絶対に失敗したくない39歳彼氏・ケンシと、過去のトラウマから彼を信じきれなくなっている31歳彼女・サチエが、ディナーの席で互いの本音をぶつけ合う。
第1話よりケンシのお酒の飲み方で意見が衝突している2人。過去、ケンシが内緒でキャバクラに行っていたことなどからサチエが「うそをつかないでほしい」と過去の不信感について訴えかける一方で、ケンシは「いろんなことがサチエ主体で進む、サチエの気持ちが優先でいいと思っているけど、俺にも譲れないところがある」と口にし、2人の間に生じている“セックスレス問題”について切り出す。「俺から誘ったりしても、ほぼほぼの確率で断られたりするじゃん。始めづらいし、もう誘い方わかんないわけよ」と、拒絶されることへの恐れからスキンシップの取り方がわからなくなっている現状を吐露。男と女としてもうちょっと愛を感じたいと切実な思いを明かすケンシに対し、サチエは「そこは気づいてあげられてなかった」と反省の色を見せるが、2人の間に新たな課題として「ドキドキ感を求める彼」と「安心感を求める彼女」という交わらない価値観の差が、浮き彫りになった。
そんな中、実は今回の旅の出発前、サチエは2人の共通の友人であるタレント・ゆきぽよにケンシとの関係を相談。「けんかになった時に、2人でどうやって解決すればいいか」と悩むサチエに対し、ゆきぽよは「ハグしてキスだよ。一旦ニコニコって笑って、仲直りのチューとハグしよって」と、シンプルかつ愛情たっぷりの解決策を提案していた。これには新山も「意外といい方向に転ぶ可能性がありますよね」とコメント。
そして、サチエはオーストラリアからゆきぽよに現状を相談。するとゆきぽよは「アイスブレイクが必要。まずはニコニコ笑って、一旦仲直りのハグとチューだよ！」と明るく励ます。「一つ行動を変えたら相手も変わってくれる」という友人の言葉に背中を押され、サチエは関係修復への決意を新たにした。
さらにスタジオトークでは、「パートナーとのスキンシップ」の話に。藤本美貴が夫・庄司智春との日常について「しない日はない。今日の朝もしてきました」と円満ぶりを明かし、ゆうちゃみも「私も全力でするタイプ」、桜田通も「明日が保証されてると思っていないので、後悔しないようにハグもキスも絶対する」と熱い恋愛観を披露。
一方でヒコロヒーは「いやいや、できないっすね」と照れくさそうに全否定。急に両手を広げてハグを求められたら「何事なん？ってなって笑ってしまう」と頑なな姿勢を見せるが、藤本から「そんなハグもチューもしない人とどうやって付き合うんですか？」「絶対かわいいはず。私は知ってる」と鋭くツッコまれ、タジタジになる一幕も。見届け人たちの多様な恋愛観が垣間見え、スタジオは大いに盛り上がった。
一方、29歳彼氏・ナオキ＆28歳彼女・リノのカップルは、現在ナオキの購入したマンションの住宅ローンをリノが「ナオキのマンションだから私も家賃を払うのは違くない？」と言ったことから、今後2人の家を建てたらどうするのかなど、またもお金の話に。30歳彼氏・ユウキ＆29歳彼女・ルナのカップルは、30歳までに結婚し、子どもも将来欲しいというルナに対し、ユウキは経済的に安定するのが先、35歳くらいになったら結婚したいと主張し、話し合いは平行線に。