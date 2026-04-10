「充電切れ」のストレスに、さよならを。コード式だから叶う、最後まで衰えない圧倒的吸引力【ツインバード】の掃除機がAmazonに登場中‼
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120ワットの力強さを、その手に。絨毯の奥に潜む微細なゴミまで、サイクロンの渦が逃さない【ツインバード】の掃除機がAmazonに登場!
掃除を始めたいその瞬間に、フルパワーで応えてくれる。ツインバードのTC-EB80は、コンセントから直接給電するコード式を採用。充電残量を気にする必要がなく、家中をじっくり時間をかけて掃除したい時でも、常に安定したパワーを発揮し続ける。吸込仕事率は120ワットを誇り、フローリングや畳はもちろん、ゴミが絡まりやすい毛足の長い絨毯でも、サイクロンが強力な渦を巻いて確実に吸い上げる。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
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この一台の真骨頂は、その卓越した汎用性にある。背の高いスティッククリーナーとしてはもちろん、ワンタッチでハンディクリーナーとしても使用可能な2WAY仕様だ。付属のすき間ノズルに付け替えれば、窓のサッシや家具のわずかな隙間など、入り組んだ場所も驚くほどスムーズに清掃できる。サイクロン式のダストケースはアウターフィルターとプリーツフィルターの2層構造になっており、目に見えないほど微細なホコリまでしっかりとキャッチして、クリーンな排気を実現した。
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日々のメンテナンスも徹底的に簡略化されている。ワンタッチの「ラクステ」機能により、ダストケースを本体から外すことなく、溜まったゴミを直接ゴミ箱へ捨てることが可能だ。さらにダストケースやフィルターはすべて簡単に分解して丸洗いができるため、面倒な紙パックの買い替えも不要で、いつでも新品のような清潔さを保つことができる。
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確かな吸引力と使い勝手の良さを兼ね備えたこのクリーナーがあれば、日々の掃除がもっと身近で、もっと完璧なものへと変わる。
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