京都府南丹市では、行方不明になって18日目となる男子児童の捜索が、9日も行われました。

■保護者や教員らに見守られ…小学校で“見守り強化”

行方不明になって18日目。9日に入学式が行われた、結希くんが通う小学校では、警察官らが見守る中での式となりました。

警察によると先月23日、京都府南丹市で父親が車で学校近くまで送り届けたあと、行方が分からなくなっているという、小学6年生の安達結希くん、11歳。

警察は、9日もおよそ50人の態勢で捜索しましたが、有力な手がかりは見つかっていません。つまり、今も唯一の手がかりは、結希くんが通学に使っていたリュックサックのみです。

午前11時すぎになると、結希くんと同じそのリュックサックを背負った児童たちが、保護者や教員らに見守られながら下校していきます。

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9日、この小学校では結希くんが行方不明になってから、ある変化がありました。

「news zero」が入手したのは、保護者が利用している学校から知らせなどが届くアプリの画面です。

「安全管理を支援するため、これまで原則禁止としていたGPS機能付きタグおよび緊急用携帯電話の所持を、特例として許可する」

結希くんと同学年

「（今まで）スマホ持ってこられなかったが、（子ども用携帯を）持ってきてよくて。許可をとってスマホ持ってきてる人もいる。位置情報をつけるために」

ほかにも変化があったといいます。

結希くんと同学年

「 (見守る)先生が帰り何人もついてきて、親もついてきている。前は1つの場所に1人だけいて、それが何人かいるだけ」

警察は、見守る人数を増やすとしています。

■防犯カメラに姿映っておらず 市内全域を捜索も…

学校まで一本道の駐車場周辺は…。

記者

「小学校があって、小学校の防犯カメラには結希くんの姿は映っていなかったということです。反対側、坂になっているが、坂の方向にも結希くんの姿を見た人は誰もいなかったということです」

子どもが結希くんと同学年だという保護者は…。

結希くんと同学年の保護者

「見通しいいから見えるし、バスの子らもそこからなら全然見えるし、（いたら）すぐ分かると思う。（Q：駐車場からの坂下りてきたら気づく？）気づく」

結希くんと同学年の保護者

「（学校行事で）子どもと同じ班になったから、結希くんも一緒になってずっと横でしゃべってたり。本当に人なつっこい子だし、どこか行くイメージがない」

警察はこれまで、南丹市内全域を捜索してきました。

結希くんの通う小学校から3キロほど離れた通学用のリュックサックが見つかった周辺や、小学校近くの池、南側におよそ9キロ離れた結希くんの自宅周辺を重点的に捜索。9日は、小学校から南側の公民館などがある周辺の捜索を始めました。

■捜索難航「子ども1人は目立つ」

捜索が難航する中、9日、注目したのは小学校の北側と東側です。まず、北側の様子は…。

記者

「結希くんが通う小学校から3キロほど進んできました。右手には道の駅が見えます」

交通量が多い場所もあり、小学生が歩いていれば気付けそうな道に。

周辺の住民

「（小学生が）歩いていたら分かる。（小学校まで）歩けない距離ではない。（Q：警察車両は見た？）ここはない、私はないです」

次に、小学校の東側へ。

記者

「学校から2キロほど離れたところですが、駅が見えますね」

情報提供を呼びかける張り紙もありました。

近隣の住民

「パトカーが走っていたかな、昼夜関係なしに。子ども1人歩いてたら目立つし分かる。（小学校からは）車でやっとだから、子どもの足では無理かな」

また、学校の北東側にある正門付近は見通しがよく、川が流れていました。

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行方不明になって半月以上がたっても有力な情報はなく、唯一の手がかりは、結希くんの通学用のリュックサックのみ。もし、リュックサックが見つかった場所まで、結希くんが自力で運んでいたら…。

周辺の住民

「（Q:小学生が1人で学校の時間帯に歩いていたら目立つ？）目立ちますね。リュックやら背負っていたら」

日のあるうちは、目立つ。では、夜はどうなのでしょうか。

同じ種類のリュックサックを1人が持ち、数百メートル手前から車を走らせると…。

記者

「この道にスタッフがリュックを持って立っているんですが…。見えました。リュックを確認することができました。（確認できたのは）距離でいうと100メートルくらいですね」

100メートル離れていても、リュックサックを確認することができました。

結希くんはいったいどこへ。

教育委員会は、結希くんが通う小学校でこれまで死角となっていた通用口などに防犯カメラを増設することを決め、市内の一部の小中学校でも防犯カメラを増やす方針だということです。

【情報提供】京都府警南丹署 生活安全課 0771-62-0110

（4月9日放送『news zero』より）