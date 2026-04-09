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思春期の子育て専門家が解説、勉強嫌いの中3生が激変した「やる気を引き出す」親のサポート術

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思春期の子育てアドバイザー・道山ケイ氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【合格事例】『勉強しない中３』が変わったきっかけと親がやったこと」と題した動画を公開。受験を目前に控えても勉強しない中学生に対し、親がどのように関われば本人のやる気を引き出し、志望校合格へと導けるのかを、実際の成功事例をもとに解説した。



動画ではまず、中学3年生になっても成績が上がらずに悩んでいたという家庭の事例を紹介。この家庭では、親がサポート方法を見直した結果、子どもが自ら行きたい高校を目標に定め、最終的には専願試験で合格を勝ち取ったという。



道山氏によると、親が実践したサポートは大きく3つあるという。1つ目は「やる気が出るようにごほうびを用意した」こと。成績が上がったらおこづかいを増額したり、好きなものを買ってあげたりと、短期的な目標達成を可視化できる報酬がモチベーションにつながった。



2つ目は「高校のオープンスクールに一緒に行く」サポートだ。子ども一人では情報収集や申し込みが難しいため、親が積極的に手伝う。これにより、子どもが自分の目で見て「行きたい」と思える学校を見つけ、自ら進路を決める主体性を育むことができたという。



3つ目は「私立と公立どちらに行くのかを本人としっかり話し合った」こと。親が一方的に進路を決めるのではなく、子どもの意思を尊重し、対話を通じて共に考える姿勢が重要だと道山氏は語る。



これらのサポートの根底には、子どものやる気を引き出す3つの原則があるという。まず、親子関係の良好さを示す「愛情バロメータを上げること」で、子どもが親のアドバイスに耳を傾ける土台を作る。次に「本人に進路を決めさせること」で当事者意識を持たせる。そして最後に、結果が出る「効率的な勉強法を実践すること」で成功体験を積ませ、さらなる意欲につなげるのだ。



受験期の子どもに対し、ただ「勉強しなさい」と指示するのではなく、本人のやる気を内側から引き出すための具体的なアプローチは、多くの親にとって参考になるだろう。