「渋いぃ！！」黄皓、超高級車・フェラーリの愛車を披露！ 「うちの新しい相棒」「かっこいい」
実業家の黄皓さんは4月5日、自身のInstagramを更新。新しい“相棒”を公開しました。
【写真】黄皓の新しい“相棒”とは？
また、「普段はファミリーカーでの移動がほとんどだけの、意図的に『1人時間』を作るために運転することも」と1人時間を大切にするために購入した愛車であることを明かしています。
ファンからは、「素敵すぎます！」「かっこいい」「渋いぃ！！！！」「素敵です」「セクシーなお馬ですね！」「黄皓さんにお似合いです」と、絶賛の声が集まりました。
(文:中村 凪)
【写真】黄皓の新しい“相棒”とは？
「黄皓さんにお似合いです」黄皓さんは「うちの新しい相棒」とつづり、シルバーのフェラーリとの写真を8枚投稿。新しく手に入れた愛車とのクールなショットを披露しています。1〜3、7枚目は桜をバックに自身とフェラーリが一緒に写っており、ファッション誌のような洗練されたカットです。
ファンからは、「素敵すぎます！」「かっこいい」「渋いぃ！！！！」「素敵です」「セクシーなお馬ですね！」「黄皓さんにお似合いです」と、絶賛の声が集まりました。
家族とのウエディングフォト披露3月24日には「ようやくチャペルでのウェディングフォトの整理できた」と、家族とのウエディングフォトを公開していた黄皓さん。コメントでは、「幸せが溢れ出てます」「奥様のドレスも華やか」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:中村 凪)