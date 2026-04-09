「恋人同士ですか？」佐野勇斗、頭なでショットに反響！ 「これは逮捕案件」「やばいwwwww」
M!LKの佐野勇斗さんは4月8日、自身のX（旧Twitter）を更新。頭をなでる姿を公開し、反響を呼んでいます。
【動画】佐野勇斗の頭なでショット
ファンからは「は？やばいwwwww」「恋人同士ですか？」「だいぶジェラシー」「包容力やばすぎる」「これは逮捕案件」「ねこやんwwwww」「お兄ちゃんと弟すぎる！」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
【動画】佐野勇斗の頭なでショット
「だいぶジェラシー」佐野さんは「頑張ったから頭撫でてと言われました は？」とつづり、1本の動画を投稿。メンバーの塩崎太智（※崎はたつさき）さんが佐野さんから頭をなでられている様子です。塩崎さんはなでられながら「あぁ、あぁ、しあわちぇ〜」とつぶやいています。とても仲良しですね。
「最後に初期装備ニキ単独でいますけどなんで？？www」同日には自身のInstagramも更新した佐野さん。「親友と爆裂かましてきた」とつづり、4枚の写真を公開しました。1〜3枚目は友人とのプリクラショットですが、4枚目にはなぜか塩崎さんのソロショットを掲載。ファンからは「最後に初期装備ニキ単独でいますけどなんで？？www」「最後のだいちゃん画質良すぎるwww」といった反響が寄せられました。気になった人は、チェックしてみてくださいね。
(文:堀井 ユウ)