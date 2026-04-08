カルピス×ラッシーにレモンの酸味　期間限定「ひと搾りレモンのラッシー&カルピス」4月21日発売

アサヒ飲料株式会社より、「カルピス」ブランドの新作として「ひと搾りレモンのラッシー＆カルピス」が新登場。4月21日より全国で期間限定発売され、販売期間は7月までを予定しています。

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本商品は、レモン果汁を加えたラッシーとおなじみの「カルピス」を組み合わせた新しい乳性飲料です。カルピス特有の親しみやすい甘ずっぱさをベースにしつつ、ラッシーならではのまろやかなコクと、ひと搾り加えられたレモンの爽快な酸味が、絶妙なバランスで溶け合う味わいが特長とのこと。

パッケージデザインは、初夏を感じさせる爽やかな背景の中央に、真っ白なラッシーのイラストを大きく配置した清涼感あふれる仕上がり。上部には「ゴクゴク爽やか！」というキャッチコピーが記載されており、渇いた喉をスッキリと潤す商品の魅力が視覚的にもわかりやすく表現されています。

容量は480ミリリットルのペットボトルで、希望小売価格は税別200円（税込216円）に設定されています。

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026040806.html