「おへそ、超かわいい」メジャー始球式で女性アイドルが“投げキッス”…SNS騒然「彼女をブルペンに入れろ」

NMIXXのソリュンが始球式を行った(C)Getty Images

米大リーグのジャイアンツーフィリーズの一戦が現地時間4月6日にオラクル・パークで行われ、韓国の6人組ガールズグループ「NMIXX」がパフォーマンスを披露。さらに始球式にはメンバーのソリュンが登場し、スタンドをわかせた。

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サウスポーのソリュンは、ジャイアンツのユニフォームとへそ出しのスタイルでグラウンドに現れると、笑顔で投げキッスをして始球式に臨んだ。捕手役を務めたイ・ジョンフのグラブにノーバウンドでボールを投げ込むと、その後は2人で記念撮影に応じていた。地元放送局『NBC Sports Bay Area』のXでは、この始球式のシーンの映像を添えて投稿している。

SNS上では「彼女をブルペンに入れろ」「おへそ、超かわいい」「文句なしの可愛さだね」「爽やかなソリュン」と、多くの反響が寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]