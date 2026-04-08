東京ディズニーシー、25周年イベントをひと足早くお披露目 ミッキー＆ミニーらが“ジュビリーブルー”の衣装で登場 4・15より約1年間にわたって開催
千葉・浦安市の東京ディズニーシー（TDS）で8日、パーク開園25周年を記念したアニバーサリーイベント『東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”』の一部が、15日からの開催に先駆け報道陣にお披露目された。
【写真】ピノキオ、ジミニー・クリケットらも登場！エンタメプログラム「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」の公演の様子
同イベントは、15日から2027年3月31日までの約1年間にわたって開催。
パークのさまざまな“海の魅力”から着想を得た特別な色「ジュビリーブルー」をテーマカラーに、華やかな装飾がパーク全体を彩り、一部のエリアでは輝く光の演出をはじめとする環境演出「スパークリング・ジュビリー・ナイト」が施され、祝祭感に包まれた1年を盛り上げる。
メディテレーニアンハーバーでは、ジュビリーブルーの衣装に身を包んだディズニーの仲間たちが、ゲストと一緒に25周年を祝うエンターテイメントプログラム「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」を公演。
ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、デイジーダック、グーフィー、プルート、ダッフィー、シェリーメイらお馴染みのメンバーに加え、ピノキオ、ジミニー・クリケット、ゼペットらのキャラクターたちも登場した。
周年イベントに先駆け、アメリカンウォーターフロントのウォーターフロントパークで1月から上演されている世界のダンスと音楽の祭典をテーマにしたステージショー「ダンス・ザ・グローブ！」は、ミッキーマウスとディズニーの仲間たちが25周年の衣装で登場する特別演出が加わった。
そのほか、会期中は25周年のデコレーションで彩られるレストランや限定フードワゴンなどでスペシャルメニューが登場。周年の幕開けの一部期間では、「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」も開催される（4月15日〜6月30日）。
また、ジュビリーバッジをはじめとした特別感あるジュビリーブルーのスペシャルグッズや25周年ならではのダッフィー＆フレンズのスペシャルグッズも登場する。
【写真】ピノキオ、ジミニー・クリケットらも登場！エンタメプログラム「スパークリング・ジュビリー・セレブレーション」の公演の様子
同イベントは、15日から2027年3月31日までの約1年間にわたって開催。
パークのさまざまな“海の魅力”から着想を得た特別な色「ジュビリーブルー」をテーマカラーに、華やかな装飾がパーク全体を彩り、一部のエリアでは輝く光の演出をはじめとする環境演出「スパークリング・ジュビリー・ナイト」が施され、祝祭感に包まれた1年を盛り上げる。
ミッキーマウス、ミニーマウス、ドナルドダック、デイジーダック、グーフィー、プルート、ダッフィー、シェリーメイらお馴染みのメンバーに加え、ピノキオ、ジミニー・クリケット、ゼペットらのキャラクターたちも登場した。
周年イベントに先駆け、アメリカンウォーターフロントのウォーターフロントパークで1月から上演されている世界のダンスと音楽の祭典をテーマにしたステージショー「ダンス・ザ・グローブ！」は、ミッキーマウスとディズニーの仲間たちが25周年の衣装で登場する特別演出が加わった。
そのほか、会期中は25周年のデコレーションで彩られるレストランや限定フードワゴンなどでスペシャルメニューが登場。周年の幕開けの一部期間では、「東京ディズニーシー・フード＆ワイン・フェスティバル」も開催される（4月15日〜6月30日）。
また、ジュビリーバッジをはじめとした特別感あるジュビリーブルーのスペシャルグッズや25周年ならではのダッフィー＆フレンズのスペシャルグッズも登場する。