NHK『SONGS 20年ベスト ～70年代名曲集～』放送決定！「永遠に振り返り続ける番組でも良い！」（大泉洋）

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4月16日22時より、NHK総合にて『SONGS 20年ベスト ～70年代名曲集～』が放送されることが決定した。

■井上陽水、忌野清志郎、沢田研二、松任谷由実、吉田拓郎らのパフォーマンスを厳選

4月から20年目に突入した『SONGS』。

今回の番組は、そんな『SONGS』の歴史の中から貴重なパフォーマンスを厳選した、いわば“ベスト盤”。「神田川」「なごり雪」「青春の影」…。1970年代に発表され、今も多くの人に愛される名曲が、たっぷりと届けられる。

スタジオには責任者の大泉洋と、番組ナレーターの戸次重幸が登場。豪華なアーティストによる『SONGS』歌唱シーンを次々と見て、戸次は「全部『SONGS』のパフォーマンスなんでしょ！」と大興奮。大泉も「永遠に振り返り続ける番組でも良い！」と宣言するほど、レジェンドたちの貴重な映像を楽しんだ。番組では、視聴者から届いたメッセージも紹介される。

『SONGS』では現在、ホームページで「もう一度見たいパフォーマンス」のリクエストを受付中。ぜひ、どしどし参加しよう。

■番組情報

NHK総合『SONGS 20年ベスト ～70年代名曲集～』

04/16（木）22:00～22:45

再放送：04/20（月）24:35～25:20

出演：大泉洋・戸次重幸

VTR出演（50音順）：アリス、泉谷しげる、井上陽水、忌野清志郎、イルカ、大貫妙子、小椋佳、尾崎亜美、甲斐よしひろ、加山雄三、郷ひろみ、ゴダイゴ、さだまさし、沢田研二、高橋真梨子（「高」は、はしごだかが正式表記）、TULIP、中村雅俊、ひめ風（南こうせつ・伊勢正三）、松任谷由実、水谷豊、八神純子、山本潤子、吉田拓郎

■関連リンク

「もう一度見たいパフォーマンス」のリクエストはこちら

https://www.nhk.jp/g/ts/7QRYY2G3VN/blog/bl/pgzQeKae6X/bp/pw1xQx7VVg/

『SONGS』番組サイト

https://one.nhk/songs