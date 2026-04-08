英雄的行動か、蛮行か　W杯敗退の伊守護神ドンナルンマからデータ用紙を盗んだボスニア14歳の言動に「美談にしちゃいけない」と賛否両論

相手GKヴァシリに“カンニングペーパー”を盗んだと激高するドンナルンマ(C)Getty Images

国を救った“英雄的行動”か、はたまたサッカー大国を沈める一助となった“蛮行”か。ある青年が見せた振る舞いが波紋を呼んでいる。

物議を醸しているのは、ボスニア・ヘルツェゴビナ代表がイタリア代表を破った去る3月31日（現地時間）に北中米ワールドカップ（W杯）の欧州予選プレーオフ決勝だ。PK戦にまでもつれ込んだ一大決戦にあって、試合当日にボールボーイを務めていたアファン・チズミッチは、イタリア守護神ジャンルイジ・ドンナルンマが使用しようとしていたPKに関するデータが記された紙を盗んだのだ。

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試合中から両軍がヒートアップする展開となる中、PK戦ではボスニア・ヘルツェゴビナは4人全員が成功。駆け引きに敗れたドンナルンマは、2人のPKストップに成功していた相手GKニコラ・ヴァシリに激高。各キッカーの情報が詰まった“データ用紙”を「盗んだ」と非難し、卑怯だと言わんばかりに怒りをぶつけた。

ただ、犯人はヴァシリではなく、14歳の青年だった。ボスニア・ヘルツェゴビナの放送局『N1』によれば、地元クラブであるチェリク・ゼニツァのユースチームでプレーするチズミッチは、「ゴール脇のタオルの横に何かがあるのに気が付いた」と告白。ドンナルンマとイタリアが頼りにしたであろうデータ用紙を試合中に盗み取っていた事実を証言した。

「彼は周囲を何度も見回し、しまいには警備員まで責めていた。とにかく怒りとショックに満ちていたと思う。僕には、その紙が何なのかがすぐに分かった。だから、それを取って隠したんだ。リストには選手に関するあらゆる情報が載っていて、どうやってシュートするかがちゃんと書いてあったんだ。大事な資料だったと思うから、ドンナルンマは運任せにあっちこっちに飛んでいた。つまり本能に頼るしかなかったんだ」