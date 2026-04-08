かつての谷口彰悟や大島僚太のように。叱られながら前を向く川崎CB松長根悠仁は新たな守備リーダーになれるか

かつての谷口彰悟や大島僚太のように。叱られながら前を向く川崎CB松長根悠仁は新たな守備リーダーになれるか