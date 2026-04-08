嵐二宮和也（42）が7日夜、自身のXを更新。嵐櫻井翔から預かった“伝言”を記した。

5月31日をもって活動終了する嵐は6日〜8日までラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」の愛知公演を開催中。二宮は「今日のコンサートで『昨日そして明日お越しの方がお友達にいましたら、平日なのに足を運んでいただきありがとうございます。と櫻井翔が言っていたとお伝えください』との事だったのでお伝えしておきます」と、櫻井の言葉を伝えた。

さらに「それと『平日だけではなく、金土日だって会場に来ていただけるだけで本当にありがたい』とも言っておりました」とも記した。

この投稿に対し「律儀な翔くんらしいね」「翔くんのお気遣い、ありがたいわね」「わざわざありがとうございます！翔くんにも感謝ですね」「嵐の為なら平日だろうと土日であろうとも駆けつけますよ」「やっぱり、嵐って、ホントに仲がいいんだなぁ〜」「伝言ありがとうございます 翔くんの言葉をこうしてニノが教えてくれるのが本当に嬉しいです」などとさまざまな反響の声が寄せられている。