【モデルプレス＝2026/06/10】嵐が、5月31日に東京ドームにて行われたラストツアー「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」最終公演をもって、約26年半の活動に幕を下ろした。SNS上では、5人がステージを後にする際の演出に注目が集まっている。【写真】嵐ラストライブ、ファンから感動の声殺到の“粋な演出”◆嵐、ラストライブ翌日に写真公開最終公演を終えた6月1日に公式X（旧Twitter）を通じて、同公演のステージ写真を公