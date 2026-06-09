6月8日、お笑いタレントのキンタロー。がXを更新。櫻井翔のモノマネをアップし、嵐ファンから喝采を浴びている。【写真】「2頭身の櫻井翔」ファンも絶賛したキンタロー。の衝撃モノマネ姿「2頭身の櫻井翔」本人の前でも披露投稿の動画では「こんばんは。2頭身の櫻井翔です」と、スーツを着て赤いネクタイをしめたキンタロー。が登場。櫻井翔の人気ソロ曲『T.A.B.O.O』を歌いながら、ノリノリでダンスした。ふわっとした黒髪