実写版「ONE PIECE」シーズン3、2027年配信決定 舞台は砂漠の王国・アラバスタへ【ONE PIECE：The Battle of Alabasta】
【モデルプレス＝2026/04/07】Netflixの実写シリーズ「ONE PIECE」シーズン3が、2027年に世界独占配信されることが決定。併せて、タイトルが「ONE PIECE：The Battle of Alabasta」となることが解禁された。
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「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載中の『ONE PIECE』は尾田栄一郎による日本を代表する世界的人気コミックで、モンキー・D・ルフィ率いる海賊“麦わらの一味”が大海原へと繰り出す壮大な海洋冒険ロマン。3月10日に世界配信された実写版「ONE PIECE」シーズン2「INTO THE GRAND LINE」はNetflix週間グローバル TOP10（英語シリーズ／集計期間：3月9日〜3月29日）で堂々の3 週連続で1位という快挙を達成した。
シーズン2で描かれたのは、モンキー・D・ルフィ（演：イニャキ・ゴドイ）率いる“麦わらの一味”が“偉大なる航路（グランドライン）”での航海に進出する壮大で過酷な大冒険。しかしシーズン3では、それすら凌駕する危機が訪れる。主な舞台は、冒険の最中に出会った王女ビビの祖国、砂漠の王国アラバスタ。とある理由で民の反乱が勃発した裏で、世界政府公認の海賊で規格外の強さを誇る“王下七武海”の一人 クロコダイル（演：ジョー・マンガニエロ）と、彼が率いる犯罪組織バロックワークスが糸を引き、すべてを砂へと帰すかのような乗っ取り計画が進行...。非道な計画を食い止めるため、一味は絆を力に変えながら、罠と陰謀が渦巻く新たな激闘に挑んでいく―。
さらに、新作アニメーションスペシャル（全2部構成）「LEGO（R） ONE PIECE」の配信が発表に。併せて初の予告編が解禁され、本作が2026年9月29日より早くも配信されることが決定した。
本作では、“麦わらの一味”のホラ吹き・ウソップが、ドラム島で仲間になったばかりのチョッパーに、それまでの航海の軌跡を“作り手（ビルダー）”として語って聞かせていく。解禁された予告からも伝わる通り、“東の海（イーストブルー）“から“偉大なる航路（グランドライン）”へと続く冒険の数々をウソップが“盛りに盛って”語る武勇伝が、LEGO（R）ならではのコミカルかつド派手なアクションで描かれる。（modelpress編集部）
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◆実写版「ONE PIECE」シーズン3、2027年配信決定
「週刊少年ジャンプ」（集英社）で連載中の『ONE PIECE』は尾田栄一郎による日本を代表する世界的人気コミックで、モンキー・D・ルフィ率いる海賊“麦わらの一味”が大海原へと繰り出す壮大な海洋冒険ロマン。3月10日に世界配信された実写版「ONE PIECE」シーズン2「INTO THE GRAND LINE」はNetflix週間グローバル TOP10（英語シリーズ／集計期間：3月9日〜3月29日）で堂々の3 週連続で1位という快挙を達成した。
◆「ONE PIECE」レゴアニメが配信決定
さらに、新作アニメーションスペシャル（全2部構成）「LEGO（R） ONE PIECE」の配信が発表に。併せて初の予告編が解禁され、本作が2026年9月29日より早くも配信されることが決定した。
本作では、“麦わらの一味”のホラ吹き・ウソップが、ドラム島で仲間になったばかりのチョッパーに、それまでの航海の軌跡を“作り手（ビルダー）”として語って聞かせていく。解禁された予告からも伝わる通り、“東の海（イーストブルー）“から“偉大なる航路（グランドライン）”へと続く冒険の数々をウソップが“盛りに盛って”語る武勇伝が、LEGO（R）ならではのコミカルかつド派手なアクションで描かれる。（modelpress編集部）
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