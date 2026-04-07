　4月7日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは323銘柄。東証終値比で上昇は210銘柄、下落は81銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は81銘柄。うち値上がりが71銘柄、値下がりは6銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は660円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の7日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5856>　ＬＩＥＨ　　　　　　 29　　 +7（ +31.8%）
2位 <8289>　オリンピック　　　 1128　 +259（ +29.8%）
3位 <4422>　ＶＮＸ　　　　　　　891　 +150（ +20.2%）
4位 <4316>　ビーマップ　　　　　242　　+31（ +14.7%）
5位 <5721>　Ｓクリプトエ　　　134.3　+16.3（ +13.8%）
6位 <6232>　ＡＣＳＬ　　　　　 1655　 +181（ +12.3%）
7位 <3627>　テクミラ　　　　　311.1　+32.1（ +11.5%）
8位 <3192>　白鳩　　　　　　　478.9　+30.9（　+6.9%）
9位 <5258>　ＴＭＮ　　　　　　　330　　+20（　+6.5%）
10位 <9253>　スローガン　　　　　875　　+53（　+6.4%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <4826>　ＣＩＪ　　　　　　　416　 -100（ -19.4%）
2位 <3856>　Ａバランス　　　　　518　　-55（　-9.6%）
3位 <3681>　ブイキューブ　　　 70.5　 -4.5（　-6.0%）
4位 <4840>　トライアイズ　　　 1025　　-53（　-4.9%）
5位 <3861>　王子ＨＤ　　　　　　806　-40.9（　-4.8%）
6位 <6731>　ピクセラ　　　　　　202　　 -9（　-4.3%）
7位 <4918>　アイビー　　　　　　321　　-14（　-4.2%）
8位 <6496>　中北製　　　　　　 6531　 -269（　-4.0%）
9位 <5129>　ＦＩＸＥＲ　　　　　430　　-17（　-3.8%）
10位 <7709>　クボテック　　　　　114　　 -4（　-3.4%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <5803>　フジクラ　　　　　 4430　　+60（　+1.4%）
2位 <5802>　住友電　　　　　　 9294　 +103（　+1.1%）
3位 <6146>　ディスコ　　　　　63550　 +690（　+1.1%）
4位 <8035>　東エレク　　　　　38849　 +409（　+1.1%）
5位 <5713>　住友鉱　　　　　　 9638　　+94（　+1.0%）
6位 <8604>　野村　　　　　　 1287.5　+12.0（　+0.9%）
7位 <6857>　アドテスト　　　　22400　 +200（　+0.9%）
8位 <9984>　ＳＢＧ　　　　　 3596.5　+31.5（　+0.9%）
9位 <4062>　イビデン　　　　　 8795　　+77（　+0.9%）
10位 <4385>　メルカリ　　　　 3986.4　+34.4（　+0.9%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <3861>　王子ＨＤ　　　　　　806　-40.9（　-4.8%）
2位 <4005>　住友化　　　　　　530.1　 -3.6（　-0.7%）
3位 <7201>　日産自　　　　　　348.1　 -1.3（　-0.4%）
4位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　　 4470　　-10（　-0.2%）
5位 <8308>　りそなＨＤ　　　　 1860　 -4.0（　-0.2%）
6位 <7532>　パンパシＨＤ　　　　976　 -1.8（　-0.2%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

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