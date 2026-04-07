[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇210銘柄・下落81銘柄（東証終値比）
4月7日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは323銘柄。東証終値比で上昇は210銘柄、下落は81銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は81銘柄。うち値上がりが71銘柄、値下がりは6銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は660円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の7日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5856> ＬＩＥＨ 29 +7（ +31.8%）
2位 <8289> オリンピック 1128 +259（ +29.8%）
3位 <4422> ＶＮＸ 891 +150（ +20.2%）
4位 <4316> ビーマップ 242 +31（ +14.7%）
5位 <5721> Ｓクリプトエ 134.3 +16.3（ +13.8%）
6位 <6232> ＡＣＳＬ 1655 +181（ +12.3%）
7位 <3627> テクミラ 311.1 +32.1（ +11.5%）
8位 <3192> 白鳩 478.9 +30.9（ +6.9%）
9位 <5258> ＴＭＮ 330 +20（ +6.5%）
10位 <9253> スローガン 875 +53（ +6.4%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4826> ＣＩＪ 416 -100（ -19.4%）
2位 <3856> Ａバランス 518 -55（ -9.6%）
3位 <3681> ブイキューブ 70.5 -4.5（ -6.0%）
4位 <4840> トライアイズ 1025 -53（ -4.9%）
5位 <3861> 王子ＨＤ 806 -40.9（ -4.8%）
6位 <6731> ピクセラ 202 -9（ -4.3%）
7位 <4918> アイビー 321 -14（ -4.2%）
8位 <6496> 中北製 6531 -269（ -4.0%）
9位 <5129> ＦＩＸＥＲ 430 -17（ -3.8%）
10位 <7709> クボテック 114 -4（ -3.4%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5803> フジクラ 4430 +60（ +1.4%）
2位 <5802> 住友電 9294 +103（ +1.1%）
3位 <6146> ディスコ 63550 +690（ +1.1%）
4位 <8035> 東エレク 38849 +409（ +1.1%）
5位 <5713> 住友鉱 9638 +94（ +1.0%）
6位 <8604> 野村 1287.5 +12.0（ +0.9%）
7位 <6857> アドテスト 22400 +200（ +0.9%）
8位 <9984> ＳＢＧ 3596.5 +31.5（ +0.9%）
9位 <4062> イビデン 8795 +77（ +0.9%）
10位 <4385> メルカリ 3986.4 +34.4（ +0.9%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3861> 王子ＨＤ 806 -40.9（ -4.8%）
2位 <4005> 住友化 530.1 -3.6（ -0.7%）
3位 <7201> 日産自 348.1 -1.3（ -0.4%）
4位 <1605> ＩＮＰＥＸ 4470 -10（ -0.2%）
5位 <8308> りそなＨＤ 1860 -4.0（ -0.2%）
6位 <7532> パンパシＨＤ 976 -1.8（ -0.2%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の7日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5856> ＬＩＥＨ 29 +7（ +31.8%）
2位 <8289> オリンピック 1128 +259（ +29.8%）
3位 <4422> ＶＮＸ 891 +150（ +20.2%）
4位 <4316> ビーマップ 242 +31（ +14.7%）
5位 <5721> Ｓクリプトエ 134.3 +16.3（ +13.8%）
6位 <6232> ＡＣＳＬ 1655 +181（ +12.3%）
7位 <3627> テクミラ 311.1 +32.1（ +11.5%）
8位 <3192> 白鳩 478.9 +30.9（ +6.9%）
9位 <5258> ＴＭＮ 330 +20（ +6.5%）
10位 <9253> スローガン 875 +53（ +6.4%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <4826> ＣＩＪ 416 -100（ -19.4%）
2位 <3856> Ａバランス 518 -55（ -9.6%）
3位 <3681> ブイキューブ 70.5 -4.5（ -6.0%）
4位 <4840> トライアイズ 1025 -53（ -4.9%）
5位 <3861> 王子ＨＤ 806 -40.9（ -4.8%）
6位 <6731> ピクセラ 202 -9（ -4.3%）
7位 <4918> アイビー 321 -14（ -4.2%）
8位 <6496> 中北製 6531 -269（ -4.0%）
9位 <5129> ＦＩＸＥＲ 430 -17（ -3.8%）
10位 <7709> クボテック 114 -4（ -3.4%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <5803> フジクラ 4430 +60（ +1.4%）
2位 <5802> 住友電 9294 +103（ +1.1%）
3位 <6146> ディスコ 63550 +690（ +1.1%）
4位 <8035> 東エレク 38849 +409（ +1.1%）
5位 <5713> 住友鉱 9638 +94（ +1.0%）
6位 <8604> 野村 1287.5 +12.0（ +0.9%）
7位 <6857> アドテスト 22400 +200（ +0.9%）
8位 <9984> ＳＢＧ 3596.5 +31.5（ +0.9%）
9位 <4062> イビデン 8795 +77（ +0.9%）
10位 <4385> メルカリ 3986.4 +34.4（ +0.9%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <3861> 王子ＨＤ 806 -40.9（ -4.8%）
2位 <4005> 住友化 530.1 -3.6（ -0.7%）
3位 <7201> 日産自 348.1 -1.3（ -0.4%）
4位 <1605> ＩＮＰＥＸ 4470 -10（ -0.2%）
5位 <8308> りそなＨＤ 1860 -4.0（ -0.2%）
6位 <7532> パンパシＨＤ 976 -1.8（ -0.2%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
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