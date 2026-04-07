電撃婚話題のてんちむ、手作り美容スープが「想像以上に本格的」と話題
【モデルプレス＝2026/04/07】YouTuberのてんちむが4月6日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りの美容スープを公開し、注目を集めている。
【写真】“青汁王子”と電撃婚話題の32歳美女「想像以上に本格的」クコの実・白きくらげなど入った美容スープ
てんちむは「暇さえあれば漢方の美容スープ作ってる 美はインナーからが1番」とつづり、鍋で煮込まれたスープのショットを投稿。白きくらげやなつめ、クコの実、りんごなどを使用し、氷砂糖を加えて煮込んでいることを明かし「レシピは親から本場の伝授されてる」と母親が中国人のてんちむは、中国の国旗の絵文字を合わせてコメントしている。
この投稿には「美容意識高い」「身体に良さそう」「真似したい」「想像以上に本格的」「内側から整えるの大事」「さすがです」などの反響が寄せられている。
てんちむは、2024年にシングルマザーとして出産したことを報告。2026年3月28日に元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏と連名で「三崎優太と橋本甜歌（てんちむ）は、1月30日に入籍したことをご報告させていただきます」と電撃発表した。（modelpress編集部）
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【写真】“青汁王子”と電撃婚話題の32歳美女「想像以上に本格的」クコの実・白きくらげなど入った美容スープ
◆てんちむ、手作り美容スープ公開
てんちむは「暇さえあれば漢方の美容スープ作ってる 美はインナーからが1番」とつづり、鍋で煮込まれたスープのショットを投稿。白きくらげやなつめ、クコの実、りんごなどを使用し、氷砂糖を加えて煮込んでいることを明かし「レシピは親から本場の伝授されてる」と母親が中国人のてんちむは、中国の国旗の絵文字を合わせてコメントしている。
◆てんちむの投稿に反響
この投稿には「美容意識高い」「身体に良さそう」「真似したい」「想像以上に本格的」「内側から整えるの大事」「さすがです」などの反響が寄せられている。
てんちむは、2024年にシングルマザーとして出産したことを報告。2026年3月28日に元「青汁王子」こと実業家の三崎優太氏と連名で「三崎優太と橋本甜歌（てんちむ）は、1月30日に入籍したことをご報告させていただきます」と電撃発表した。（modelpress編集部）
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