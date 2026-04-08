新潟が人気お笑いコンビの来場を発表「記念試合を熱く、そして楽しく盛り上げていただきます!」
アルビレックス新潟は7日、デンカビッグスワンスタジアムで18日に行われるJ2・J3百年構想リーグWEST-A第11節・FC今治戦に、人気お笑いコンビ『タイムマシーン3号』が来場すると発表した。
この一戦は法人設立30周年記念試合として開催。当日は挨拶やトークショー、ハーフタイムの場内一周などを予定している。
クラブは公式サイトで「山本浩司さん(新潟市ご出身)と、関太さんのお二人に、クラブの節目となる法人設立30周年記念試合を熱く、そして楽しく盛り上げていただきます!皆様のご来場を心よりお待ちしております」とPRした。
この一戦は法人設立30周年記念試合として開催。当日は挨拶やトークショー、ハーフタイムの場内一周などを予定している。
クラブは公式サイトで「山本浩司さん(新潟市ご出身)と、関太さんのお二人に、クラブの節目となる法人設立30周年記念試合を熱く、そして楽しく盛り上げていただきます!皆様のご来場を心よりお待ちしております」とPRした。
/#タイムマシーン3号 のお二人が来場— アルビレックス新潟 (@albirex_pr) April 7, 2026
当日の出演スケジュール決定‼️
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️4月18日(土)FC今治
ミヨッテでのトークショーや️
スタジアム場内での登場も️
ネタの披露もしていただけるとのこと、
楽しみですhttps://t.co/mWNDcSxtbP#albirex #アルビレックス新潟
/#タイムマシーン3号#山本浩司 さん #関太 さんから— アルビレックス新潟 (@albirex_pr) April 8, 2026
サポーターの皆さんにメッセージをいただきました
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️4月18日(土)#FC今治
ミヨッテでのトークショーや
スタジアム場内にも登場いただきます
スタジアムでお会いしましょう‼️https://t.co/HwCB1G1jON#albirex pic.twitter.com/JwrDywaqUh