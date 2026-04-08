/#タイムマシーン3号 のお二人が来場

当日の出演スケジュール決定‼️

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️4月18日(土)FC今治

ミヨッテでのトークショーや️

スタジアム場内での登場も️



ネタの披露もしていただけるとのこと、

楽しみですhttps://t.co/mWNDcSxtbP#albirex #アルビレックス新潟