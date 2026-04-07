スタメン総額2700億円超の超スター軍団で放つ異彩

ドジャースのアンディ・パヘス外野手が6日（日本時間7日）、ナ・リーグの週間最優秀選手に選出された。スター選手が顔を揃える強力打線の中で、年俸79万ドル（約1億2600万円）という格安で大暴れする25歳の“最強コスパ男”に対し、米メディアやSNS上の海外ファンから「どうやってこんな選手を見つけているの？」などと驚きと称賛の声が上がっている。

圧倒的な打棒でチームを力強く牽引している。3月30日（日本時間31日）から5試合連続複数安打をマークし、1日（同2日）のガーディアンズ戦からは3試合連続3安打を記録した。同期間で打率.583、2本塁打、7打点、OPS1.532という猛打を発揮。開幕からの好調を維持し、自身にとって昨年4月以来となる週間MVPの栄誉を手にした。

超スター軍団の中で一際目立つ存在となっている。米データサイトによると、ドジャース開幕スタメンの契約総額は約2719億円に上る。米全国紙「USAトゥデイ」のボブ・ナイチンゲール記者は「打線で唯一年俸500万ドル（約8億7800万円）以下の選手だ」と自身のX（旧ツイッター）で指摘し、大谷翔平投手の今季年俸200万ドル（約3億1900万円）をも下回る存在に注目した。

年俸調停権を取得前のためリーグ最低賃金でプレーしながらも、高額年俸のスーパースターたちに見劣りしない圧倒的な活躍を見せる若武者に、SNS上のファンも騒然としている。「どうやってこんな選手を見つけているの？」「たったの80万ドル？」「格安だ」「安定したいい選手」「重要なのはお金ではない」といった声が次々と寄せられた。（Full-Count編集部）