３月末をもって日本テレビを退社しフリーとなった岩田絵里奈アナウンサーが６日放送の同局系「世界まる見え！挑戦ＳＰ」（月曜・後８時）に出演した。

岩田アナは日テレ局アナ時代から同番組の司会を担当。収録番組だが、この日はフリーとなって初放送とあり、冒頭でスペシャルパネリストのビートたけしに「この中にきょうからフリーになって挑戦だなんて浮かれてるヤツがいるらしい」と言われ、白いクリームのバズーカ砲を浴びせられる“洗礼”を受けた岩田アナ。顔、桜色のセットアップがクリームだらけとなった。

そのため番組途中で赤色のジャージーに着替えて再登場。すると岩田アナの指定席にはたけしがどっかり。岩田アナは「たけしさん！どこに座っているんですか！？どいたどいた」と押しのけた。

これを見ていた司会の所ジョージが「なんなの、やりたいの？」とひとこと。岩田アナが「いやいや、１発目でクビですか！？ここに残れるってめっちゃうれしかったんですけど」と反論するとスタジオは爆笑となった。

それでも所は「なんなのジャージー着てー」とイジると、岩田アナは「着たくないですよ。さっきピンクピンクでかわいい春めかしい服を着てたんですから」。所が「さっきって何かあったの？」ととぼけると、岩田アナは「あったよ！」と突っ込んでいた。