長崎大病院などは6日、肝硬変患者の肝組織を採取、培養した「CLiP（クリップ）細胞」を肝臓に戻す新たな治療法の臨床研究を始めたと発表した。患者自身の細胞を用いるため拒絶反応は起きにくく、クリップ細胞が肝臓で増殖、活性化することにより機能の回復が見込まれる。クリップ細胞を人体に移植する臨床研究は世界初。5〜10年後の実用化を目指して今後、安全性を確認していく。

研究は2017年にクリップ細胞を開発した東京医科大と共同で進める。腹(ふく)腔(くう)鏡で30グラムの肝組織を採取し、90日間かけて薬剤で培養した後、肝臓の血管から体内に戻す仕組み。ブタを使った実験では、病状の進行抑制と機能の改善が確認され、3月下旬に厚生労働省が人への臨床を承認した。

記者会見した長崎大病院の江口晋教授によると、中等症レベルの患者3人にクリップ細胞を移植し、1年間経過観察して安全性を評価する予定。クリップ細胞は人工多能性幹細胞（iPS細胞）に比べ、より大量に増殖でき、治療の手順も少ないことから患者の負担軽減にもつながるという。

肝硬変は現時点で肝臓移植の他に有効な治療法がなく、ドナー不足もあって国内では年間約2千人の命が失われている。江口教授は「新たな治療として提案できる自信を持っている。多くの患者を救いたい」と述べた。（貞松保範）