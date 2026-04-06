AKB48卒業間近の向井地美音「続けることに価値がある」13年間の在籍経て後輩へ伝えたいこと にしたん社長が人柄絶賛「人間の鑑」

AKB48卒業間近の向井地美音「続けることに価値がある」13年間の在籍経て後輩へ伝えたいこと にしたん社長が人柄絶賛「人間の鑑」