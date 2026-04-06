【運気爆上がり】2026年4月8日はトリプル吉日！ 金運・仕事運を引き寄せる過ごし方とは？
2026年4月8日は、「一粒万倍日」「月徳日」「天恩日」が重なる開運日です。
天からの恩恵やその月の福が降り注ぐこの日は、小さな一歩が大きな実りへと育ちやすく、あらゆる物事がスムーズに進む絶好のタイミングです。
この日の吉日の特徴や「やるといいこと」「やらない方がいいこと」をチェックして、豊かさをよりスムーズに引き寄せていきましょう。
▼一粒万倍日（いちりゅうまんばいび）
一粒万倍日とは、「一粒の籾（もみ）を撒けば、それが万倍にも増えて立派な稲穂へ育つ」という意味を持つ、とても縁起のよい吉日です。
この日に始めたことは、どんなに小さな一歩でもやがて大きく育ち、豊かな成果をもたらすとされています。そのため、新しいことへの挑戦や、これから大きく発展させたい分野に注力するのにふさわしい日といえるでしょう。
大きな目標に向けた一歩はもちろん、習い事や趣味、ダイエットなど、自分を高めるための習慣をスタートさせるのにも最適です。
また、一粒万倍日は金運との相性も抜群です。投資や副業、新規事業のスタートなど、お金にまつわるアクションが将来の大きな実りへと直結します。
さらに、この日に神社へ参拝すると、「授かるご利益が万倍になる」ともいわれています。運気の土台を底上げしたい方は、この機会にぜひ地元の氏神様や崇敬する神社へ足を運んでみてください。
▼月徳日（つきとくにち・がっとくにち）
月徳日は、暦の中でも特に縁起がよいとされる、歴中の「七箇の善日（ななこのぜんにち）」の1つで、「その月の福を授かることができる日」といわれる特別な吉日です。
その月を司る神様から「福徳（ふくとく）」、つまり幸運の加護を直接受け取れる日とされており、いわばその月の「ラッキーデー」といえるでしょう。あらゆる物事においてポジティブな運気が巡るため、新しい挑戦をスタートさせるのにも適したタイミングです。
特に、土地や住まいにまつわるアクションとの相性が抜群によいのが特徴。不動産の契約やリフォーム、地鎮祭、引っ越しなどを行うことで、その後の暮らしにさらなる安定と実りをもたらしてくれるはずです。
▼天恩日（てんおんにち）
天恩日も「七箇の善日」の1つ。「天からの恩恵を全ての人が受け取れる日」といわれ、あらゆることが吉に転じる、とてもおめでたい日とされています。
この日は「感謝を深める日」としても知られています。神社仏閣への参拝や、住まい・職場の掃除、お世話になっている人への贈り物など、心を込めた丁寧な振る舞いがさらなる幸運を呼び込みます。
また、新たな挑戦をスタートさせるのにも最適なタイミングです。入籍や結婚式といった慶事をはじめ、開業や会社設立、重要な契約など、未来を切り開く大きな決断をよい方向に後押ししてくれます。
天恩日は一度巡ると5日間続くのが特徴。今回は4月5日から9日までが開運期間です。数日にわたる祭事や行事も予定しやすいため、余裕を持って大切な計画を進められるのもこの時期の魅力です。
特に「大きく育てたいこと」や「長く続けていきたいこと」を始動させるには、これ以上ないタイミング。人生の転換点となるような挑戦や、将来の豊かさを見据えた金銭アクションなど、成功を願うことこそ、この日の運気に委ねてみてください。
また、周囲への感謝を形にすることも開運の鍵となります。真心を込めた振る舞いがよきご縁を結び、思いがけないチャンスを呼び込んでくれるはずですよ。
【やるといいこと】
・新しいことを始める
・開店、開業する
・新規事業や副業をスタートする
・投資を始める、資産運用を考える
・自分磨き（習い事・勉強・資格取得など）を始める
・引っ越しや移転をする
・不動産の契約や住まいに関する手続きをする
・旅行の計画や出発をする
・掃除や整理整頓をする
・お世話になっている人へ感謝を伝える
・神社やお寺へ参拝する
ネガティブな発言やトラブルの火種となる行動など、「増えてほしくないこと」は意識して避け、穏やかな心持ちで過ごしましょう。
また、天の恩恵が降り注ぐ天恩日ですが、古くから「不吉とされる行事」は控えるべきとされています。
葬儀や入院など、急を要する事態は避けられませんが、日程調整ができる場合は、別の日を選ぶのも賢明な判断です。
【やらない方がいいこと】
・人にうそをつく
・人を傷つける
・ギャンブルをする
・借金やローンを組む
・ネガティブな発言や思考をする
・けんかをする
・トラブルを起こす
・心配や不安なことばかり考える
・縁起の悪いとされることをする
この日の持つ前向きなエネルギーは、これまで勇気が出ずに踏み出せなかったことへの力強い後押しとなります。
人は自分を変えようとするときや、未知のことに挑戦するとき、少なからず不安や恐れを感じるものです。そんな時こそ、天の恩恵が満ちる開運日のパワーを味方につけてみてください。心の中の迷いを手放し、理想の未来へ向けて軽やかな一歩を踏み出してみませんか？
この記事の執筆者：木村 友奈 プロフィール
開運日や開運アクション、パワースポットなどを研究するフリーライター。趣味はパワースポット巡り。開運行動を日々の生活に取り入れながら、運気アップにつなげられるような記事を執筆。(文:木村 友奈)
天からの恩恵やその月の福が降り注ぐこの日は、小さな一歩が大きな実りへと育ちやすく、あらゆる物事がスムーズに進む絶好のタイミングです。
この日の吉日の特徴や「やるといいこと」「やらない方がいいこと」をチェックして、豊かさをよりスムーズに引き寄せていきましょう。
4月8日にやってくる3つの吉日
▼一粒万倍日（いちりゅうまんばいび）
一粒万倍日とは、「一粒の籾（もみ）を撒けば、それが万倍にも増えて立派な稲穂へ育つ」という意味を持つ、とても縁起のよい吉日です。
大きな目標に向けた一歩はもちろん、習い事や趣味、ダイエットなど、自分を高めるための習慣をスタートさせるのにも最適です。
また、一粒万倍日は金運との相性も抜群です。投資や副業、新規事業のスタートなど、お金にまつわるアクションが将来の大きな実りへと直結します。
さらに、この日に神社へ参拝すると、「授かるご利益が万倍になる」ともいわれています。運気の土台を底上げしたい方は、この機会にぜひ地元の氏神様や崇敬する神社へ足を運んでみてください。
▼月徳日（つきとくにち・がっとくにち）
月徳日は、暦の中でも特に縁起がよいとされる、歴中の「七箇の善日（ななこのぜんにち）」の1つで、「その月の福を授かることができる日」といわれる特別な吉日です。
その月を司る神様から「福徳（ふくとく）」、つまり幸運の加護を直接受け取れる日とされており、いわばその月の「ラッキーデー」といえるでしょう。あらゆる物事においてポジティブな運気が巡るため、新しい挑戦をスタートさせるのにも適したタイミングです。
特に、土地や住まいにまつわるアクションとの相性が抜群によいのが特徴。不動産の契約やリフォーム、地鎮祭、引っ越しなどを行うことで、その後の暮らしにさらなる安定と実りをもたらしてくれるはずです。
▼天恩日（てんおんにち）
天恩日も「七箇の善日」の1つ。「天からの恩恵を全ての人が受け取れる日」といわれ、あらゆることが吉に転じる、とてもおめでたい日とされています。
この日は「感謝を深める日」としても知られています。神社仏閣への参拝や、住まい・職場の掃除、お世話になっている人への贈り物など、心を込めた丁寧な振る舞いがさらなる幸運を呼び込みます。
また、新たな挑戦をスタートさせるのにも最適なタイミングです。入籍や結婚式といった慶事をはじめ、開業や会社設立、重要な契約など、未来を切り開く大きな決断をよい方向に後押ししてくれます。
天恩日は一度巡ると5日間続くのが特徴。今回は4月5日から9日までが開運期間です。数日にわたる祭事や行事も予定しやすいため、余裕を持って大切な計画を進められるのもこの時期の魅力です。
4月8日にやるといいこと「一粒万倍日」「月徳日」「天恩日」が重なる2026年4月8日は、天からの強力な後押しが得られる特別な日。この日に踏み出した一歩は、一粒万倍日の力で大きな実りへと育ち、天の恩恵を受けて驚くほどスムーズに進展していくでしょう。
特に「大きく育てたいこと」や「長く続けていきたいこと」を始動させるには、これ以上ないタイミング。人生の転換点となるような挑戦や、将来の豊かさを見据えた金銭アクションなど、成功を願うことこそ、この日の運気に委ねてみてください。
また、周囲への感謝を形にすることも開運の鍵となります。真心を込めた振る舞いがよきご縁を結び、思いがけないチャンスを呼び込んでくれるはずですよ。
【やるといいこと】
・新しいことを始める
・開店、開業する
・新規事業や副業をスタートする
・投資を始める、資産運用を考える
・自分磨き（習い事・勉強・資格取得など）を始める
・引っ越しや移転をする
・不動産の契約や住まいに関する手続きをする
・旅行の計画や出発をする
・掃除や整理整頓をする
・お世話になっている人へ感謝を伝える
・神社やお寺へ参拝する
4月8日にやらない方がいいこと一粒万倍日が重なるこの日は、よい種だけでなく「好ましくない種」も万倍に広がってしまうため注意が必要です。
ネガティブな発言やトラブルの火種となる行動など、「増えてほしくないこと」は意識して避け、穏やかな心持ちで過ごしましょう。
また、天の恩恵が降り注ぐ天恩日ですが、古くから「不吉とされる行事」は控えるべきとされています。
葬儀や入院など、急を要する事態は避けられませんが、日程調整ができる場合は、別の日を選ぶのも賢明な判断です。
【やらない方がいいこと】
・人にうそをつく
・人を傷つける
・ギャンブルをする
・借金やローンを組む
・ネガティブな発言や思考をする
・けんかをする
・トラブルを起こす
・心配や不安なことばかり考える
・縁起の悪いとされることをする
この日の持つ前向きなエネルギーは、これまで勇気が出ずに踏み出せなかったことへの力強い後押しとなります。
人は自分を変えようとするときや、未知のことに挑戦するとき、少なからず不安や恐れを感じるものです。そんな時こそ、天の恩恵が満ちる開運日のパワーを味方につけてみてください。心の中の迷いを手放し、理想の未来へ向けて軽やかな一歩を踏み出してみませんか？
この記事の執筆者：木村 友奈 プロフィール
開運日や開運アクション、パワースポットなどを研究するフリーライター。趣味はパワースポット巡り。開運行動を日々の生活に取り入れながら、運気アップにつなげられるような記事を執筆。(文:木村 友奈)