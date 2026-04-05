『俺が育てた最強キャラに転生したので、歯向かうヤツはすべてぶん殴って生きる事にしました。』、コミカライズ配信

『俺が育てた最強キャラに転生したので、歯向かうヤツはすべてぶん殴って生きる事にしました。』、コミカライズ配信