『俺が育てた最強キャラに転生したので、歯向かうヤツはすべてぶん殴って生きる事にしました。』、コミカライズ配信
ウェイブは、電子コミック配信サービス「ComicFesta(コミックフェスタ)」にて、小説投稿サイト発の異世界ファンタジー『俺が育てた最強キャラに転生したので、歯向かうヤツはすべてぶん殴って生きる事にしました。』コミカライズ版の配信を2026年4月3日(金)より開始した。
■『俺が育てた最強キャラに転生したので、歯向かうヤツはすべてぶん殴って生きる事にしました。』
原作：Crosis
作画：加来幸平
ジャンル：異世界ファンタジー
作品ページ：ComicFesta
公爵家出身でありながら魔術の才能がないだけで、「下の下」と蔑まれる主人公・カイザル 。優秀な弟と比べられ、幼馴染で婚約者のリリアナからもぞんざいな扱いを受け、屈辱の日々を送っていた 。しかし突如、ふとしたきっかけで記憶が蘇り、この世界がかつて前世で廃課金プレイしていたVRMMOである事に気付き…。ゲームと同じ様にステータスを開くと、プレイしていた当時の自分のセーブデータも引き継いでいた…!「ステータス反映設定」をオンにし、カイザルは自分を虐げてきた者たちへの壮絶な復讐を決意する…。
■『俺が育てた最強キャラに転生したので、歯向かうヤツはすべてぶん殴って生きる事にしました。』
作画：加来幸平
ジャンル：異世界ファンタジー
作品ページ：ComicFesta
公爵家出身でありながら魔術の才能がないだけで、「下の下」と蔑まれる主人公・カイザル 。優秀な弟と比べられ、幼馴染で婚約者のリリアナからもぞんざいな扱いを受け、屈辱の日々を送っていた 。しかし突如、ふとしたきっかけで記憶が蘇り、この世界がかつて前世で廃課金プレイしていたVRMMOである事に気付き…。ゲームと同じ様にステータスを開くと、プレイしていた当時の自分のセーブデータも引き継いでいた…!「ステータス反映設定」をオンにし、カイザルは自分を虐げてきた者たちへの壮絶な復讐を決意する…。