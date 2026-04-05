「今日好き」しゅんゆまカップル、腕組みランウェイ「今日も優真ちゃんが可愛すぎました」ラブラブ全開でぺこぱらツッコミ【関コレ2026S/S】
【モデルプレス＝2026/04/05】ABEMAの高校生による青春恋愛リアリティーショー「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に参加していた倉澤俊（しゅん）と谷村優真（ゆま）が5日、京セラドーム大阪で開催のファッションイベント「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER」（以下、関コレ）に出演した。
【写真】「今日好き」美男美女カップル、腕組みランウェイ
腕を組み、ピースを決めるなど仲睦まじいランウェイを披露した倉澤と谷村。ステージ後のトークで、谷村は「初めての『関コレ』を俊くんと歩けて嬉しかったし、みんなが手を振ってくれて嬉しかったです」とにっこり。一方、倉澤は「めっちゃ緊張してたんですけど、優真ちゃんと歩けて楽しかったです」と振り返りつつ、あと、今日も優真ちゃんが可愛すぎました」と、ステージ上でも変わらぬ溺愛ぶりを見せた。突然のストレートな褒め言葉に、谷村が思わず照れ笑いを浮かべた。そんな2人の様子に、MCを務めるぺこぱ、朝日奈央も「イチャイチャしてるぞ！」と即座に反応し、会場は温かい笑いと大きな歓声に包まれた。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた、恋愛リアリティーショー。2人は「チェンマイ編」にてカップル成立した。
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開する。（modelpress編集部）
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◆倉澤俊＆谷村優真、仲良しランウェイ披露
腕を組み、ピースを決めるなど仲睦まじいランウェイを披露した倉澤と谷村。ステージ後のトークで、谷村は「初めての『関コレ』を俊くんと歩けて嬉しかったし、みんなが手を振ってくれて嬉しかったです」とにっこり。一方、倉澤は「めっちゃ緊張してたんですけど、優真ちゃんと歩けて楽しかったです」と振り返りつつ、あと、今日も優真ちゃんが可愛すぎました」と、ステージ上でも変わらぬ溺愛ぶりを見せた。突然のストレートな褒め言葉に、谷村が思わず照れ笑いを浮かべた。そんな2人の様子に、MCを務めるぺこぱ、朝日奈央も「イチャイチャしてるぞ！」と即座に反応し、会場は温かい笑いと大きな歓声に包まれた。
◆2011年誕生「関コレ」30回目の開催
「関コレ」は2011年に誕生し、京セラドーム大阪で年に2回開催しているファッションとエンターテインメントのイベント。30回目の開催となる今回は、大友花恋・渡辺美優紀らモデル、しなこ・ヘラヘラ三銃士らクリエイターが集結するほか、小林幸子・YUMEKIらも登場する。さらにKISS OF LIFE・CLASS SEVEN・Novelbright・山本彩らがライブパフォーマンスも展開する。（modelpress編集部）
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