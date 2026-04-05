「読むのが難しい」と思う愛媛県の駅10選！ 「務田」の倍票を獲得した1位は？【2026年調査】
日差しが春の訪れを告げる3月は、車窓から流れる景色を眺めながら、その土地に根付いた難読漢字の謎に思いを馳せるのも趣深いものです。文字から受ける印象とは裏腹に、全く予想外の響きを持つ駅名の数々は、知れば知るほど奥深い知的好奇心を刺激してくれます。
All About ニュース編集部では、2026年3月24日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、難読駅名に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「愛媛県の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【8位までの全ランキング結果を見る】
▼回答者コメント
「どう読めば良いのかわからない」（20代女性／千葉県）
「読めそうで読めない不思議な駅名」（70代女性／岐阜県）
「簡単に読むことができない」（20代男性／愛知県）
▼回答者コメント
「最初の文字の読み方が難しいと思うからです」（20代男性／東京都）
「『壬生川』は『にゅうがわ』と読むのですが、『壬生』という漢字から『にゅう』と読むのはかなり特殊で、一般的には『みぶ』と読んでしまう人が多いです。漢字の見た目と実際の読み方のギャップが大きく、初見では正しく読めない人が多いと思います」（20代男性／福井県）
「にゅうがわとは読めなかったからです」（60代男性／愛知県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2026年3月24日の期間、全国20〜70代の男女250人を対象に、難読駅名に関するアンケートを実施しました。その中から、読むのが難しいと思う「愛媛県の駅」ランキングの結果をご紹介します。
2位：務田（むでん）駅／44票宇和島市にあるJR予土線の駅です。「務める」に「田んぼ」というシンプルな漢字構成ながら、「むでん」という読み方は意外と出てきません。このエリアは豊かな農村地帯で、予土線ののんびりとした鉄道旅を楽しむ乗客に親しまれています。地名の由来は諸説ありますが、土地の開墾や歴史に関連した古い地名が残っています。
▼回答者コメント
「どう読めば良いのかわからない」（20代女性／千葉県）
「読めそうで読めない不思議な駅名」（70代女性／岐阜県）
「簡単に読むことができない」（20代男性／愛知県）
1位：壬生川（にゅうがわ）駅／89票西条市にあるJR予讃線の主要駅です。「壬生（みぶ）」という読み方は京都の地名などで有名ですが、ここでは「にゅう」と読み、全体で「にゅうがわ」となります。かつて「壬生川町」として栄えた地域の中心駅で、特急列車も停車する利便性の高い駅。初見では「みぶがわ」と読んでしまいがちな、愛媛県を代表する難読駅の一つです。
▼回答者コメント
「最初の文字の読み方が難しいと思うからです」（20代男性／東京都）
「『壬生川』は『にゅうがわ』と読むのですが、『壬生』という漢字から『にゅう』と読むのはかなり特殊で、一般的には『みぶ』と読んでしまう人が多いです。漢字の見た目と実際の読み方のギャップが大きく、初見では正しく読めない人が多いと思います」（20代男性／福井県）
「にゅうがわとは読めなかったからです」（60代男性／愛知県）
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)