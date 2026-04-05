今週の決算発表予定 セブン＆アイ、イオン、ファストリなど (4月6日～10日)
■4月6日～10日の決算発表銘柄(予定) ★は注目決算
● 4月 6日―――――――――――― 12銘柄 発表予定
<2685> アンドＳＴ [東Ｐ]
<2789> カルラ [東Ｓ]
<3148> クリエイトＳ [東Ｐ]
<3186> ネクステージ [東Ｐ]
<3353> メディ一光Ｇ [東Ｓ]
<4825> ＷＮＩウェザ [東Ｐ]
<6474> 不二越 [東Ｐ]
<7630> 壱番屋 [東Ｐ]
<7679> 薬王堂ＨＤ [東Ｐ]
<8217> オークワ [東Ｐ]
<8923> トーセイ [東Ｐ]
<9558> ジャパニアス [東Ｇ]
● 4月 7日―――――――――――― 13銘柄 発表予定
<1377> サカタタネ [東Ｐ]
<2659> サンエー [東Ｐ]
<2726> パルＨＤ [東Ｐ] ★
<2734> サーラ [東Ｐ]
<3222> ＵＳＭＨ [東Ｓ]
<3396> フェリシモ [東Ｓ]
<5932> 三協立山 [東Ｐ]
<6469> 放電精密 [東Ｓ]
<6496> 中北製 [東Ｓ]
<7888> 三光合成 [東Ｐ]
<8278> フジ [東Ｐ]
<9253> スローガン [東Ｇ]
<9793> ダイセキ [東Ｐ]
● 4月 8日―――――――――――― 13銘柄 発表予定
<2459> アウン [東Ｓ]
<2670> ＡＢＣマート [東Ｐ] ★
<2918> わらべ日洋 [東Ｐ]
<3543> コメダ [東Ｐ]
<4494> バリオ [東Ｓ]
<4714> リソー教育Ｇ [東Ｐ]
<6183> ベル２４ＨＤ [東Ｐ]
<6255> エヌピーシー [東Ｇ]
<6552> ゲームウィズ [東Ｓ]
<7581> サイゼリヤ [東Ｐ]
<8570> イオンＦＳ [東Ｐ]
<9720> グランド [東Ｓ]
<9946> ミニストップ [東Ｐ]
● 4月 9日―――――――――――― 38銘柄 発表予定
<2809> キユーピー [東Ｐ] ★
<3093> トレファク [東Ｐ]
<3382> セブン＆アイ [東Ｐ] ★
<3391> ツルハＨＤ [東Ｐ] ★
<4343> イオンファン [東Ｐ]
<4432> ウイングアク [東Ｐ]
<4763> Ｃ＆Ｒ [東Ｐ]
<6323> ローツェ [東Ｐ] ★
<6814> 古野電 [東Ｐ] ★
<7512> イオン北海道 [東Ｓ]
<7513> コジマ [東Ｐ]
<7649> スギＨＤ [東Ｐ] ★
<8016> オンワード [東Ｐ]
<8125> ワキタ [東Ｐ]
<8194> ライフコーポ [東Ｐ]
<8203> ＭｒＭａｘ [東Ｐ]
<8267> イオン [東Ｐ] ★
<9560> プログリット [東Ｇ]
<9861> 吉野家ＨＤ [東Ｐ]
<9983> ファストリ [東Ｐ] ★
など
● 4月10日―――――――――――― 81銘柄 発表予定
<1419> タマホーム [東Ｐ]
<2157> コシダカＨＤ [東Ｐ]
<2791> 大黒天 [東Ｐ]
<3046> ＪＩＮＳＨＤ [東Ｐ]
<3048> ビックカメラ [東Ｐ]
<3201> ニッケ [東Ｐ]
<3608> ＴＳＩＨＤ [東Ｐ]
<4187> 大有機 [東Ｐ]
<4443> Ｓａｎｓａｎ [東Ｐ] ★
<6136> ＯＳＧ [東Ｐ]
<6289> 技研製 [東Ｐ]
<6432> 竹内製作所 [東Ｐ]
<6489> 前沢工業 [東Ｓ]
<6506> 安川電 [東Ｐ] ★
<7373> アイドマＨＤ [東Ｇ]
<7453> 良品計画 [東Ｐ] ★
<7603> ジーイエット [東Ｓ]
<7611> ハイデ日高 [東Ｐ]
<8185> チヨダ [東Ｐ]
<8200> リンガハット [東Ｐ]
など
※決算発表予定は変更になることがあります。
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