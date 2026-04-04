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YouTubeチャンネル「せーけんわーるど」が「大雨の中「PCX」でUber配達！雨クエ＆謎クエ効果で時給4000円越えだった。《ウーバー配達員》」を公開した。大雨の中でUber Eatsの配達を行い、高時給を叩き出した過酷な稼働の裏側と、それを支える雨対策アイテムの活用術を紹介している。



動画は、4月4日の土曜日、せーけんさんが小雨の降る中、屋根なしのバイク「PCX」で配達をスタートする場面から始まる。この日は1件あたり最大300円追加される「雨クエ」と、土日限定の「謎クエ」が重なり、クエストだけで合計7600円の追加報酬が狙える好条件。「全クリ目指してやっていきたい」と意気込み、次々と依頼を受注していく。



しかし、順調な滑り出しから一転、途中から「滝のような」猛烈な大雨に見舞われてしまう。強風注意報も発令される過酷な状況下での配達となり、せーけんさんは「選択をミスった」と思わず本音をこぼす場面も。それでも、ザ・ノース・フェイスのゴアテックス素材のアウター「マウンテンジャケット」や、防水スプレーをかけた「ヌプシ ブーティ」、ワークマンの耐水圧に優れたレインパンツ「イナレム」といった強力な装備が雨を弾き、過酷な稼働を支える様子が収められている。



数々の非効率なルートのトラブルも乗り越え、最終的に約3時間の稼働で12件の配達を完了。クエスト達成の効果もあり、売上は1万4686円に到達し、時給換算で約4900円という驚異的な結果を叩き出した。



過酷な天候下でも適切なアイテム選びと立ち回りで高収入を得る姿は、日々の配達業務の参考になりそうだ。雨の日の稼働やアウトドアを快適に乗り切りたい人は、動画で紹介された雨対策アイテムをチェックしてみてはいかがだろうか。