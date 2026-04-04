料金プランの常識が覆る？ドコモラボが解説する「無制限はおまけ」と言い切るMAX系プランの全貌
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YouTubeチャンネル「ドコモラボチャンネル」が、「【実は神プラン】ドコモMAXの無制限はおまけ？井上尚弥戦やW杯を「追加0円」で見るための必須設定」を公開した。複雑と敬遠されがちなドコモの無制限プラン「ドコモMAX」「ドコモポイ活MAX」について、データ無制限は実はおまけであり、本当の魅力は豪華な追加特典にあると解説している。
ドックんとモコはまず、ドコモMAXを「利用したデータ量に応じて料金が変動する従量制プラン」としつつも、データを節約しても割高になるため「無制限プランとして位置付けるのが個人的には正しい」と定義する。一方、ポイ活MAXは完全な定額制であり、指定の決済額をクリアできるかどうかが選択の鍵になると述べた。
動画の核心は、これらMAX系プランが提供する「選べる特典」にある。Lemino、DAZN、dアニメストア、NBA docomoの4つのサブスクリプションから2つを「追加料金なし」で選択できる点が最大の強みだ。「井上尚弥選手と中谷潤人選手の試合がチケット不要（一般的な配信チケット：事前販売6,050円／当日販売7,150円）で視聴できる」「FIFAワールドカップ全104試合が追加料金なしで見放題になる」と語り、スポーツ観戦やエンタメ好きにとっては、単体で契約するよりもはるかにお得になると強調した。
さらに、これらのサブスクは月ごとに切り替えるユニークな仕様も紹介。「5月にLeminoでボクシングを見た後に、6月のワールドカップのためにDAZNに切り替えができる」と柔軟に運用でき、視聴者にとって目から鱗の活用法となっている。また、既存のahamoユーザーに向けた「MAXのりかえ割」の存在にも言及。1年以上ahamoを利用している場合、最大12カ月間にわたり割引が適用され、「実質748円から利用可能」と紹介し、割引期間中のお試し利用を提案した。
最後にドックんは「ドコモMAXはデータを節約しても割高だから無制限で使い倒す」と断言。「無制限はおまけ」と割り切り、エンタメやスポーツの「選べる特典」をフル活用してこそ、この神プランの真価が発揮されると結論づけた。
ドックんとモコはまず、ドコモMAXを「利用したデータ量に応じて料金が変動する従量制プラン」としつつも、データを節約しても割高になるため「無制限プランとして位置付けるのが個人的には正しい」と定義する。一方、ポイ活MAXは完全な定額制であり、指定の決済額をクリアできるかどうかが選択の鍵になると述べた。
動画の核心は、これらMAX系プランが提供する「選べる特典」にある。Lemino、DAZN、dアニメストア、NBA docomoの4つのサブスクリプションから2つを「追加料金なし」で選択できる点が最大の強みだ。「井上尚弥選手と中谷潤人選手の試合がチケット不要（一般的な配信チケット：事前販売6,050円／当日販売7,150円）で視聴できる」「FIFAワールドカップ全104試合が追加料金なしで見放題になる」と語り、スポーツ観戦やエンタメ好きにとっては、単体で契約するよりもはるかにお得になると強調した。
さらに、これらのサブスクは月ごとに切り替えるユニークな仕様も紹介。「5月にLeminoでボクシングを見た後に、6月のワールドカップのためにDAZNに切り替えができる」と柔軟に運用でき、視聴者にとって目から鱗の活用法となっている。また、既存のahamoユーザーに向けた「MAXのりかえ割」の存在にも言及。1年以上ahamoを利用している場合、最大12カ月間にわたり割引が適用され、「実質748円から利用可能」と紹介し、割引期間中のお試し利用を提案した。
最後にドックんは「ドコモMAXはデータを節約しても割高だから無制限で使い倒す」と断言。「無制限はおまけ」と割り切り、エンタメやスポーツの「選べる特典」をフル活用してこそ、この神プランの真価が発揮されると結論づけた。
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