萩原聖人、ジャパニーズ・ノワール映画『月の犬』で主演！ 「僕の中に多様な変化が生まれた」
萩原聖人、深水元基、黒谷友香が共演する映画『月の犬』より、主演・萩原のインタビューコメントが一部解禁された。
【写真】萩原聖人×深水元基×黒谷友香ら共演！ 映画『月の犬』場面写真ギャラリー
本作は、「生きることへの絶望」を描く、“ジャパニーズ・ノワール”と呼ぶべき作品
反社会で生きてきたが、連れ添った妻の病気に気づかず亡くしたことを悔やみ、極道の世界を離れ、知らない街に流れ着く男・東島。その男に南と同じ匂いを感じ、仕事に誘う沙織。東島に触発され、「その先が見たい」と日常の淡々とした繰り返しを変えようとする南。「月にいる犬が吠えている」と言う一人の少年との出会いで、生きることに絶望した大人たちそれぞれの日常が連鎖的に変わっていく…。
背中には刺青がびっしり入っているものの、その、妻を亡くした悲しみと、少年への対応から、優しさをにじませる東島を繊細に演じるのは、萩原聖人。東島に影響を受ける南を深水元基、2人を結びつける沙織を、黒谷友香が演じる。
さらに、東島を動かす少年・将吾役で渋谷そらじ、東島の元部下役でやべきょうすけ、東島の妻・柚木役で中村映里子、沙織が雇うホステス役で大後寿々花、柚木の母役で原日出子、南のボス役で寺島進が脇を固める。
監督は、『観察 永遠に君を見つめて』で第1回田辺・弁慶映画祭映検審査員賞を受賞した横井健司。
完成披露上映会が、シネマート新宿スクリーン1にて4月20日18:30の回（上映前）に開催。萩原聖人、渋谷そらじ、やべきょうすけ、深水元基、横井健司監督らが登壇予定だ。
このたび、萩原のインタビューが一部解禁。
本作の脚本について、「まず率直に、とても面白いと思いました。そして、いまの時代にはなかなか出会うことのできないタイプの映画になるだろうなと。こういった世界観の作品を観て育ってきた人間ですが、僕自身が役者として関わったことは意外とないんです。時代の流れとともに減ってしまったジャンルですしね。だからこうして勇気と覚悟を持ってつくろうと、残していこうとする方がいるのは、やはり非常に嬉しいことです」と感想を明かす。
撮影前には横井監督とは何度か打ち合わせしたという萩原。「監督の思い描く映画の世界を立ち上げるために必要な時間でした。どこか懐かしい匂いのする映画ですが、この作品を観るのは、いまのこの時代を生きる人々です。本作ならではの世界観を大切にしつつも、懐古的なものではなく、現代劇として立ち上げていくべき。そんなことを話していましたね」と明かした。
また、少年・将吾と東島のやり取りについては「これは人生に絶望した男の物語で、東島には守るべきものを失ってしまった人間の強さと弱さがあります。その身に何が起ころうとも、彼はそう簡単には変わりません。そんな男の人生に微かな変化をもたらすのが、将吾との出会いなんです。といっても、東島の根っこの部分は変わらないんですけどね」と語る。
クライマックスの殺陣については「すごいですよね。あのシーンの東島と南には一切の理屈が通用しません。何でそんなことをするのかと聞かれたならば、『知らねえよ馬鹿野郎』っていう答えしか返ってこないと思います（笑）。殺陣なので動きは決められているわけですが、求められているのは華麗なアクションではなく、泥臭さ。かっこいいシーンをいかに崩していくのかが重要でした。撮り終えたあとは立てなくなるくらい、かなりしんどかったですね。ふたりの男が人生にケリをつけなくちゃならないシーンであり、お互いを信じてふらふらになることができました」と話している。
そして、本作への参加を経ての心境の変化を聞かれ、「出演が決まったとき、正直なところ不安もありました。先人たちが築き上げてきたひとつのジャンルに、僕が役者として関わるわけですからね。いまの時代、新しい映画はどんどん生まれていますが、こうしてひとつの系譜に連なる作品を撮って残していくことも大切なのだと分かりました。なかなかうまい言葉が出てこないのですが、この作品をやれて本当によかった。そう強く実感しています。できればこの感情をもっとうまく言葉で表現したいのですが、それがどうにもできません。でもそれだけ、僕の中に多様な変化が生まれたということなのだと思います」と語った。
なお、インタビュー全文は劇場パンフレットに掲載される。
映画『月の犬』は、4月24日より全国順次公開。
【写真】萩原聖人×深水元基×黒谷友香ら共演！ 映画『月の犬』場面写真ギャラリー
本作は、「生きることへの絶望」を描く、“ジャパニーズ・ノワール”と呼ぶべき作品
反社会で生きてきたが、連れ添った妻の病気に気づかず亡くしたことを悔やみ、極道の世界を離れ、知らない街に流れ着く男・東島。その男に南と同じ匂いを感じ、仕事に誘う沙織。東島に触発され、「その先が見たい」と日常の淡々とした繰り返しを変えようとする南。「月にいる犬が吠えている」と言う一人の少年との出会いで、生きることに絶望した大人たちそれぞれの日常が連鎖的に変わっていく…。
さらに、東島を動かす少年・将吾役で渋谷そらじ、東島の元部下役でやべきょうすけ、東島の妻・柚木役で中村映里子、沙織が雇うホステス役で大後寿々花、柚木の母役で原日出子、南のボス役で寺島進が脇を固める。
監督は、『観察 永遠に君を見つめて』で第1回田辺・弁慶映画祭映検審査員賞を受賞した横井健司。
完成披露上映会が、シネマート新宿スクリーン1にて4月20日18:30の回（上映前）に開催。萩原聖人、渋谷そらじ、やべきょうすけ、深水元基、横井健司監督らが登壇予定だ。
このたび、萩原のインタビューが一部解禁。
本作の脚本について、「まず率直に、とても面白いと思いました。そして、いまの時代にはなかなか出会うことのできないタイプの映画になるだろうなと。こういった世界観の作品を観て育ってきた人間ですが、僕自身が役者として関わったことは意外とないんです。時代の流れとともに減ってしまったジャンルですしね。だからこうして勇気と覚悟を持ってつくろうと、残していこうとする方がいるのは、やはり非常に嬉しいことです」と感想を明かす。
撮影前には横井監督とは何度か打ち合わせしたという萩原。「監督の思い描く映画の世界を立ち上げるために必要な時間でした。どこか懐かしい匂いのする映画ですが、この作品を観るのは、いまのこの時代を生きる人々です。本作ならではの世界観を大切にしつつも、懐古的なものではなく、現代劇として立ち上げていくべき。そんなことを話していましたね」と明かした。
また、少年・将吾と東島のやり取りについては「これは人生に絶望した男の物語で、東島には守るべきものを失ってしまった人間の強さと弱さがあります。その身に何が起ころうとも、彼はそう簡単には変わりません。そんな男の人生に微かな変化をもたらすのが、将吾との出会いなんです。といっても、東島の根っこの部分は変わらないんですけどね」と語る。
クライマックスの殺陣については「すごいですよね。あのシーンの東島と南には一切の理屈が通用しません。何でそんなことをするのかと聞かれたならば、『知らねえよ馬鹿野郎』っていう答えしか返ってこないと思います（笑）。殺陣なので動きは決められているわけですが、求められているのは華麗なアクションではなく、泥臭さ。かっこいいシーンをいかに崩していくのかが重要でした。撮り終えたあとは立てなくなるくらい、かなりしんどかったですね。ふたりの男が人生にケリをつけなくちゃならないシーンであり、お互いを信じてふらふらになることができました」と話している。
そして、本作への参加を経ての心境の変化を聞かれ、「出演が決まったとき、正直なところ不安もありました。先人たちが築き上げてきたひとつのジャンルに、僕が役者として関わるわけですからね。いまの時代、新しい映画はどんどん生まれていますが、こうしてひとつの系譜に連なる作品を撮って残していくことも大切なのだと分かりました。なかなかうまい言葉が出てこないのですが、この作品をやれて本当によかった。そう強く実感しています。できればこの感情をもっとうまく言葉で表現したいのですが、それがどうにもできません。でもそれだけ、僕の中に多様な変化が生まれたということなのだと思います」と語った。
なお、インタビュー全文は劇場パンフレットに掲載される。
映画『月の犬』は、4月24日より全国順次公開。