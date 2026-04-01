「第38回ジュノン・スーパーボーイ・コンテスト」においてグランプリを受賞した大野礼音が株式会社アミューズに所属し、「白河礼音（しらかわれおん）」として俳優活動を開始することが発表された。

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同コンテストにおいて白河は、透明感のあるルックスに加え、バレーボールでの競技経験により培われた精神力、そしてステージ上での堂々としたパフォーマンスが高く評価され、応募総数1万2868人の中から見事グランプリを獲得した。

アミューズでは、白河の持つ個性を最大限に引き出しながら、今後は俳優業を中心に映像作品、広告、イベントなど多方面での活動を予定している。

アミューズへの所属が決まった白河は、「これまでに多くの俳優の方々が成し遂げてきた歴史ある場所で活動できることを幸せに思っています」と喜びを語り、「自分が憧れた様にこれからの世代に憧れられる様な存在になれるように頑張ります！」と今後の活動への意気込みをコメントしている。

（文＝リアルサウンド編集部）