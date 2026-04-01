「あまかいちと読み間違う」読むのが難しいと思う“広島県の駅”TOP10！ 2位「小奴可」、1位は？【2026年調査】
全国には、地元の人しか読めないような難しい名前の駅が存在します。そこで、All About ニュース編集部は2026年3月12〜13日、全国の20〜60代の男女250人を対象に「読むのが難しい駅名」に関するアンケート調査を実施しました。
今回は、「広島県の駅」にスポットを当てたランキングを紹介。それでは、「読むのが難しいと思う広島県の駅」ランキングの結果を見ていきましょう。
【10位までの全ランキング結果を見る】
変わった「小奴可」という名前ですが、「奴可」はぬかるみの多い土地を意味するものです。駅周辺の亀山城跡には広島県の天然記念物「要害桜」があり、観光地としても知られています。
回答者からは、「字からは読み方を想像しにくい」（50代女性／福岡県）、「字自体は簡単だが、組み合わせることで推測するのも難しい」（20代女性／神奈川県）、「どれも難しいが、一番予想がつきにくかった」（20代女性／静岡県）などの意見が寄せられました。
「廿日市」という市名は、室町時代中期以来開かれていた「廿日の市（はつかのいち）」に由来。世界遺産の嚴島神社、安芸の宮島などがあり、人気の高い観光地としても有名です。
回答者からは、「1つ目の漢字の読みがわからない」（30代女性／奈良県）、「『廿』という漢字を見たことがなかったので読みがわからない」（50代男性／東京都）、「あまかいちと読み間違う人が多いから」（30代女性／広島県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
(文:ゆるま 小林)
今回は、「広島県の駅」にスポットを当てたランキングを紹介。それでは、「読むのが難しいと思う広島県の駅」ランキングの結果を見ていきましょう。
2位：小奴可／67票2位に選ばれたのは「小奴可」です。庄原市にあるJR西日本・芸備線の駅で、「おぬか」と読み、駅舎はタクシー事業所と一体になっています。
変わった「小奴可」という名前ですが、「奴可」はぬかるみの多い土地を意味するものです。駅周辺の亀山城跡には広島県の天然記念物「要害桜」があり、観光地としても知られています。
回答者からは、「字からは読み方を想像しにくい」（50代女性／福岡県）、「字自体は簡単だが、組み合わせることで推測するのも難しい」（20代女性／神奈川県）、「どれも難しいが、一番予想がつきにくかった」（20代女性／静岡県）などの意見が寄せられました。
1位：廿日市／76票1位は「廿日市」でした。廿日市市にある、JR西日本・山陽本線の駅です。「はつかいち」と読み、徒歩約3分の場所に広島電鉄宮島線の広電廿日市駅があります。
「廿日市」という市名は、室町時代中期以来開かれていた「廿日の市（はつかのいち）」に由来。世界遺産の嚴島神社、安芸の宮島などがあり、人気の高い観光地としても有名です。
回答者からは、「1つ目の漢字の読みがわからない」（30代女性／奈良県）、「『廿』という漢字を見たことがなかったので読みがわからない」（50代男性／東京都）、「あまかいちと読み間違う人が多いから」（30代女性／広島県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
(文:ゆるま 小林)