HYBE × Geffen Recordsによるプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』第6話にて、LE SSERAFIMのKAZUHAが、知られざるエピソードを明かした。

【映像】涙止まらず…初日に号泣するKAZUHA（実際のシーン）

『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、HYBEとGeffen Recordsがタッグを組み、2026年のデビューを見据え、日本から世界へ羽ばたく"たった1人のアーティスト"を発掘するスカウトプロジェクト。いよいよ第6話からは第2章となるアメリカ・ロサンゼルス編が幕を開ける。

アメリカでの言葉の壁に直面する候補生たちの姿を見たSAKURA（LE SSERAFIM）が、「言葉が分からない状態って…KAZUHAも、一緒に初めて合同練習した時、初日に泣いたんですよ」と暴露。これにKAZUHAは照れ笑いしながら「そうなんです（笑）」とコメント。SAKURAは「それが最後の涙だった」と明かしていた。

SAKURAは「やっぱり言葉でもどかしい部分はあると思う」と寄り添うと、KAZUHAも過去の経験から「萎縮しないで頑張ってほしいです」と練習生たちにエールを送った。