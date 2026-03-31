【2026年4月の運勢】おとめ座（乙女座）の全体運、社交運、恋愛運【章月綾乃の12星座占い】
2026年4月のおとめ座（乙女座）の運勢は？ 占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃が、おとめ座の全体運、社交運、恋愛運を占います。
理想を高く！
・全体運
天王星がおとめ座さんの天頂に進み、運気は大きな変革期へ向かっていきます。お金のため、生活のため、家族ために頑張ってきたあなたですが、徐々に違和感が募っていきそう。「ここじゃないどこか」「今じゃないいつか」「自分ではない別の誰か」に焦がれてしまうはず。
これまでは「そうは言っても」と嘆く心をなだめすかし、言い含めて、いい子、いい人、よき社会人、理想の家庭人をやってきましたが、もう収まりません。人生の突破口を開きましょう。今すぐでなくても、何年後かにライフスタイルを変えられるように計画を練るのです。また、うまくいったら人生基盤スライドするつもりで、副業を始める、勉強をする、資格を取るのも役立つでしょう。
・社交運
聞き役が回ってきそう。あなたの人生経験ではとても太刀打ちができないほどハードな状況になった人と向き合うことになるでしょう。気の利いたことが言えない。でも、それでいいのです。ありきたりの感想とか、役に立たない助言よりも、圧倒された沈黙が人を救うこともあるのですから。言葉が出ない時は、スキンシップで。そっと肩に触れるだけでも、気持ちは十分に伝わるもの。オフは、春の大掃除を。探していた物も出てきそう。
・恋愛運
愛は、互いを深く知るチャンスが巡ってきそう。相手の予定に付き合ってみたり、あなたの好きなことに誘ってみたりすると、急接近するでしょう。新しい出会いは、旅先に。気球に乗るなど、アクティビティを楽しんで。
ラッキーポイント……アイボリー、ブルゾン、ヘアクリーム、夜遊び
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)
おとめ座（8月23日〜9月22日生まれ）大転換期
理想を高く！
・全体運
天王星がおとめ座さんの天頂に進み、運気は大きな変革期へ向かっていきます。お金のため、生活のため、家族ために頑張ってきたあなたですが、徐々に違和感が募っていきそう。「ここじゃないどこか」「今じゃないいつか」「自分ではない別の誰か」に焦がれてしまうはず。
・社交運
聞き役が回ってきそう。あなたの人生経験ではとても太刀打ちができないほどハードな状況になった人と向き合うことになるでしょう。気の利いたことが言えない。でも、それでいいのです。ありきたりの感想とか、役に立たない助言よりも、圧倒された沈黙が人を救うこともあるのですから。言葉が出ない時は、スキンシップで。そっと肩に触れるだけでも、気持ちは十分に伝わるもの。オフは、春の大掃除を。探していた物も出てきそう。
・恋愛運
愛は、互いを深く知るチャンスが巡ってきそう。相手の予定に付き合ってみたり、あなたの好きなことに誘ってみたりすると、急接近するでしょう。新しい出会いは、旅先に。気球に乗るなど、アクティビティを楽しんで。
ラッキーポイント……アイボリー、ブルゾン、ヘアクリーム、夜遊び
占い師＆イラストレータープロフィール占い師：章月 綾乃
占い、心理テストの執筆、監修。雑誌、Web、広告タイアップ記事などを多数手がけています。
イラストレーター：tokico
タウン情報誌の営業、住宅情報誌の編集を経てフリーのイラストレーターに。媒体制作の経験を生かして、「わかりやすく、ゆる可愛く」をモットーに媒体のコンテンツ理解を促進するようなイラストを制作しています。雑誌やWeb、結婚式やSNSの似顔絵など幅広い分野で活動中。
(文:章月 綾乃)