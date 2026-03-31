「ウェットブラシ」×「くまのプーさん」コラボブラシ2種を発売開始！

ネイチャーラボが展開する、とかすだけでまとまりのあるツヤサラ髪を叶える「WetBrush®（ウェットブラシ）」より、ディズニーの人気キャラクター「くまのプーさん」をデザインした新シリーズが誕生。4月1日、全国のドラッグストア及びバラエティストアにて発売します。

「ウェットブラシ」は世界70ヶ国以上で愛され、アメリカで最も売れているプロフェッショナルブラシ。

ダメージが気になる髪や絡まりやすい髪でも、軽くブラッシングするだけでトリートメント後のようなツヤやかでまとまりのある髪へと導きます。

■プーさんのテーマである「大切な友達」を表現

今回のコラボレーションは、プーさんの100周年という記念すべき年に合わせ、いいことがあった日も、トホホな日も、いつもいっしょにいてくれる大切な仲間たちをデザイン。プーさんの世界観が象徴する「ずっと繋がっていたい存在」をブラシを通して表現しました。

自分用としてはもちろん、大切な友人とお揃いで持ったり、親子で使用したり、ギフトにするのもおすすめです。

・100周年を記念して「くまのプーさん」の特別デザインが登場

プーさんと大切な仲間たちが一緒に描かれた、心が温まる2種のデザイン。カラフルでポップな世界観が魅力で、手にするだけで気分が明るくなる、フレンドリーで楽しいアイテムに仕上がっています。

・“とかすだけでサラつや” オリジナルディタングラー

ウェットブラシ独自のピン「IntelliFlex®（インテリフレックス）」の柔らかなピンが、絡まった髪をやさしくほどきます。濡れ髪や絡まりやすい髪もスムーズにブラッシングでき、余計な力をかけずに髪と頭皮へのダメージを最小限に抑えます。無理に引っ張らない設計で切れ毛や抜け毛を防ぎ、サラサラでまとまりのある髪に整えます。

・頭皮を傷めない柔軟なクッション素材

「ウルトラソフトポリティップス」のふっくら柔らかいクッションは、オリジナルピンと相乗効果を発揮し、デリケートな頭皮を守ります。さらに軽量で手にフィットする持ちやすさも実現し、快適なブラッシングが可能です。

・子どもも嫌がらない、痛くないブラッシング

髪への摩擦が軽減でき、ブラッシングが痛くないので、髪が細く絡まりやすいキッズも嫌がりません。親子での楽しいヘアケアタイムをサポートします。

◇ウェットブラシとは

2005年に誕生以来、アメリカで圧倒的なシェアを誇り、米国で最も権威のある美容誌「Allure（アリューア）」が発表するビューティアワードを始め、今までに数多くの賞を受賞しているヘアブラシ。

「IntelliFlex®︎（インテリフレックス）」というオリジナルピンにより、髪や頭皮を傷めずにダメージヘア、ウェーブヘア、細い髪、ウィッグやエクステをつけた髪さえも、絡むことなく軽くブラッシングするだけでトリートメント後のような指通りの良いツヤサラ髪へ整えてくれます。

また速く乾かすことができる「ドライ」、広い面積で素早くとかせる「パドル」、化粧ポーチに入る「ミニ」など多くの種類を展開し、用途やシーンに合わせて使い分けができると好評です。

公式ブランドHP：https://wetbrush.jp

◇プロダクトヒストリー

3人の娘を持つ父親が抱えていた「娘たちのもつれる髪をなんとかできないか？」という悩みをきっかけに、2005年に誕生。ウェットブラシ独自のピン「IntelliFlex®︎（インテリフレックス）」の開発に成功し、その柔らかなピンのおかげで3人の娘の髪も簡単にとかすことができ、世界中で大ヒットするブラシへと進化を続けています。

（エボル）